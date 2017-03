VIDEO: Roboti spečejo palačinko, zložijo perilo, lotijo pa se tudi ločevanja odpadkov

Študenti na Fakulteti za elektrotehniko so tudi letos pripravili Dneve industrijske robotike. Profesor na fakulteti Marko Munih je pojasnil, da je tokratne aplikacije za robote pripravila skupina dvajsetih študentov. Po začetni ideji so se povezali z industrijo in podjetji na tem področju. In ravno v tem vidi največjo dodano vrednost, saj tako lahko podjetja iz prve roke spoznajo študente in potencialno delovno silo, hkrati pa študenti dobijo neprecenljive izkušnje in znanje, ki ga lahko uporabijo takoj po zaključenem študiju.

Nekatere aplikacije imajo lahko le demonstrativen učinek, nekatere lahko razvijajo naprej. Tudi letos so imeli študenti nove ideje, med drugim so pripravili aplikacijo za robota, ki ločuje odpadke, potem robota, ki zlaga majice, do robotov, ki pečejo palačinke. Munih je poudaril, da imajo mlajše generacije vedno nove ideje, ki so v koraku s časom in odgovarjajo na aktualne izzive.

Robot za ločevanje odpadkov

V kar 90 odstotkih robot, ki ga vodi aplikacija, zadane pravi zabojnik. (Foto: 24ur.com)

Velik izziv so zagotovo odpadki, ki jih je čedalje več in če želimo vsaj nekoliko omiliti problematiko, je potrebno ločevanje. Tako sta se študenta Gaja Žumer in Jakob Zadnik lotila razvoja aplikacije za robota podjetja Yaskawa. Robot tako lahko s pomočjo robotske roke ločuje pet različnih vrst odpadkov - aluminijaste pločevinke, železo, tetrapak, plastenke in steklo.

''Proces temelji na prepoznavanju s kamero, ko je predmet na začetku tekočega traku. Sledi analiza, rezultat analize se pošlje robotu, ta pa predmet postavi v ustrezno zbirno posodo,'' je dejala Žumerjeva. Zadnik je dodal, da je za pravilno obdelavo nujna dobra baza podatkov, več kot je slik, bolj je lahko robot natančen.

Kaj pa robot za zlaganje perila?

Bi imeli tega robota doma? (Foto: 24ur.com)

Jernej Perko in Jacinta Mihelčič pa sta se lotila aplikacije za robota podjetja ABB_YuMi, ki sta ga ''naučila'' zlagati majice. Na aplikaciji sta delala okoli 80 ur, je povedal Perko in dodal, da gre za prikaz, kako bi lahko robota uporabili za vsakodnevna opravila. A problem je, ker so takšni roboti oziroma aplikacije zanje še precej nerazviti in seveda tudi zelo dragi. Perko je še dodal, da bi seveda z nekaj dodatnimi urami dela lahko relativno hitro razvili tudi aplikacijo za zlaganje tudi hlač in drugih oblačil.

Pečenje palačink

Roboti so že leta prisotni v naših kuhinjah, a praviloma vsak zna le eno stvar. Tako zdaj počasi razvijajo robote, ki bi znali zamesiti, speči ali skuhati in tudi postreči kosilo. Študenta Urh Likar in Nejc Tržan sta se letos odločila pripraviti aplikacijo za robota oziroma kar tri robote (en Mitsubishi in dve Kuki), da so spekli palačinko. Pojasnila sta, da roboti, s katerimi sta delala, zagotovo v prihodnosti ne bodo pekli palačink, saj so prepočasni in predragi, z razvojem drugačnih robotov pa bo seveda v prihodnosti možno marsikaj. V konkretnem primeru je prvi robot pekel, druga dva sta obračala in servirala palačinko, a ne gre še vse gladko in tako sta imela robota kar nekaj težav z obračanjem palačinke in je moral na pomoč priskočiti človek. Preverite v videoposnetku.

Roboti pečejo tudi palačinke. (Foto: 24ur.com)

Velikih robotskih rok smo vajeni v industriji in tako je na fakulteti mogoče videti tudi robotski roki za rezkanje obeskov za ključe. So pa se študenti ukvarjali tudi z roboti za sortiranje in pakiranje zdravil, tako sta študenta razvila aplikacijo za robota, delujočega v lekarnah, kjer po branju črtne kode recepta robot izda potrebna zdravila. Poleg uporabe robotov v resnejše namene, pa se jih lahko uporabi tudi za igranje, denimo namiznega tenisa ali pa štiri v vrsto. Na razstavi pa seveda ni manjkal simpatični humanoidni robot Nao.