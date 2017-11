VIDEO: Tekma z droni: človek proti AI 

(Foto: NASA/JPL-Caltech)

Tekma z droni. Človek proti umetni inteligenci. Kdo bo zmagovalec? To so se spraševali tudi strokovnjaki pri Nasinem Laboratoriju za reaktivni pogon (Jet Propulsion Laboratory - JPL), ki so dve leti razvijali avtonomnost dronov, kar je financiral tehnološki gigant Google. Google je bil, kot so pojasnili pri JPL, zainteresiran predvsem na njihovo delo na vizualni navigaciji za plovila.

Oktobra so svoja dognanja testirali na poligonu, spopadla pa sta se profesionalni človeški pilot Ken Loo in umetna inteligenca (AI).

Ekipa je sestavila tri drone (poimenovali so jih Batman, Joker in Nightwing) in razvila komplekse algoritme, ki jih dron potrebuje za let pri visokih hitrostih in za izogibanje oviram. Algoritme so integrirali z Googlovo tehnologijo Tango za obogateno resničnost (AR).

Droni so z lahko dosegli hitrost 129 kilometrov na uro v ravni liniji, na poligonu z ovirami v skladišču pa so lahko leteli od 48 do največ 64 kilometrov na uro.

''Algoritme smo postavili ob bok človeku, ki z dronom upravlja bolj po občutku. Videti je bilo, da lahko AI dron upravlja bolj gladko, človeški pilot pa je pospeševal bolj agresivno in je bil let tako bolj nemiren,'' je pokomentiral vodja projekta Rob Reid.

V primerjavi z Loojem so AI doni leteli bolj previdno, a so bili hkrati tudi bolj dosledni. A algoritmi so še v razvoju, so poudarili pri JPL in dodali, da so AI droni na trenutke prehiteli sami sebe in so zaradi motenj pri vizualni zaznavi izgubili nadzor nad okolico.

Loo je dosegal višje hitrosti in je imel lepše lete, a s časoma se je začel ubadati z utrujenostjo, AI s slednjo nima težav. ''To je bila ena najbolj zgoščenih prog, na katerih sem letel. Moja največja napaka je, da hitro postanem utrujen. In potem izgubljam, čeprav sem progo prevozil že desetkrat,'' je pokomentiral Loo.

Začetek je bil tako za AI kot človeka bolj ali manj enak, kar se tiče časa leta po progi, po več krogih je Loo progo obvladal in je postal bolj ustvarjalen in uren. Loo je za uradne kroge dosegel povprečni čas 11,1 sekunde, AI 13,9. A slednji je bil v povprečju bolj dosleden - Loojevi časi so bolj odstopali od kroga do kroga, AI pa je vsak krog prevozil v praktično enakem času.

Avtonomni droni za zdaj bolj ali manj letijo s pomočjo GPS, a to ne deluje v zaprtih prostorih ali na gosto poseljenih območjih. S podobnimi težavami se soočajo tudi avtonomni avtomobili. Lokalizacija s kamerami ima več potencialov, tehnologija bi lahko propomogla pri reševalno-iskalnih akcijah po katastrofah. V neki morda bolj oddaljeni prihodnosti bi lahko taki droni s to tehnologijo leteli tudi po hodnikih vesoljskih postaj. Seveda pa so tu še bolj zlovešči scenariji, ko bi bili lahko ti droni tudi oboroženi ...