VIDEO: Uspela izstrelitev in pristanek rakete podjetja SpaceX, vzletela je s ploščadi, s katere so astronavti odleteli na Luno

Izstrelitev rakete Falcon 9 (Foto: AP)

Izstrelišča v Kennedyjevem vesoljskem centru na Floridi niso uporabljali že vse od leta 2011, oziroma konca Nasinega programa Space Shuttle. Danes je to znova oživelo, in sicer ob izstrelitvi rakete Falcon 9 komercialnega podjetja SpaceX, ki je na Mednarodno vesoljsko postajo ponesla potrebne zaloge in materiale.

Vzlet:

Tudi tokrat je raketa SpaceX po opravljeni nalogi poskusila pristati na Zemlji, in sicer na ploščadi izstrelišča Cape Canaveral, in na veliko navdušenje vseh sodelujočih ji je to tudi uspelo. To je že tretji uspešen pristanek rakete Falcon 9.

Pristanek:

Izstrelitev je sicer obudila tudi spomine na dogodek izpred skoraj pol stoletja, ko je z istega mesta v vesolje poletela posadka Apolla 11. 20. julija leta 1969 je ta posadka s svojim plovilom pristala na Luni.

Izstrelitev zadnjega plovila iz programa Space Shuttle. (8. julij leta 2011) (Foto: AP)

Pristajanje nosilne rakete

SpaceXove rakete so v preteklosti že uspešno pristajale, tako na tleh kot tudi na plavajoči ploščadi. Cilj je, da bi to postalo stalnica, saj bi se vesoljski poleti tako precej pocenili, saj bi lahko raketo uporabili večkrat.

Do zdaj jim je že dvakrat uspelo. Nosilna raketa je denimo sredi januarja uspešno pristala, tedaj na plavajoči ploščadi z imenom Just Read the Instructions (Samo preberi navodila). Pred tem so uspešno pristali le na ploščadi imenovani Of Course I Still Love You (Seveda te imam še rad). Imeni sta vzeti iz knjige škotskega pisatelja znanstvene fantastike Iana Banksa.