VIDEO: Začenja se zadnje poglavje 20-letnega Cassinijevega popotovanja

Za Nasino plovilo Cassini, ki od leta 2004 kroži okoli Saturna, se bo kmalu začelo zadnje poglavje v njegovi neverjetni zgodbi. 26. aprila bo plovilo naredilo prvega od več mimoletov skozi 2400 kilometrov veliko praznino med planetom in njegovimi obroči. Plovilo bo skozi to območje poletelo kar 22-krat, sporočajo iz Nase.

''Še nobeno plovilo ni letelo skozi to območje,'' je dejal Thomas Zurbuchen iz Nase in dodal, da bodo tako dobili nova spoznanja o velikanu, denimo, kako se je planet s svojimi obroči razvijal. Tako bo plovilo nova spoznanja Zemlji sporočalo do svojega konca.

Cassini je v vesolje poletel 15. oktobra 1997, leta 2004 je priletel do Saturna, s seboj je pripeljal tudi landerja Huygens evropske in italijanske evropske agencije, ki je na planetu celo pristal. V 13 letih kroženja okoli planeta je Cassini odkril neverjetne podrobnosti o planetu in njegovih lunah, med drugim hidrotermalno aktivnost na ledeni luni Enkelad in tekoči metan na luni Titan.

Po vseh teh letih pa zdaj plovilu zmanjkuje goriva, tako se je Nasa leta 2010 odločila, da bo plovilo letos umerila proti planetu, da bo zgorel in bo popolnoma uničen. V nasprotnem primeru bi lahko umrlo plovilo predstavljalo potencialne težave prihodnjim misijam okoli planeta - še posebej je za znanstvenike zanimiva luna Enkalad, na kateri bi lahko bilo tudi življenje.

Cassini bo letos zaključil svojo misijo. (Foto: NASA)

Proti koncu aprila se torej začenja konec Cassinija, kar pa je kot nekakšna nova misija. Upravljavci plovila so sestavili načrt kroženja, ki bo kar se da veliko doprinesel znanosti tik pred koncem 15. septembra.

Ekipa upa, da bodo tako dobili vpogled v notranjo strukturo planeta in izvor obročev, da bodo dobili vzorec atmosfere, pa tudi pogled na Saturnove oblake in notranje obroče.

22. aprila bo Cassini še zadnjič poletel blizu Titana, gravitacija pa bo pripomogla, da bo plovilo spremenilo smer. Orbita se bo nato skrčila in namesto, da bi poletel tik ob zunanjem obroču, se bo približal planetu in zaokrožil v vmesni prostor. ''Na podlagi naših modelov pričakujemo, da v tem območju ni večjih delov, ki bi lahko poškodovali plovilo. Hkrati pa smo previdni pri uporabi velike antene, če je dovolj varno, da uporabimo občutljive instrumente pri naslednjih orbitah,'' je dejal Earl Maize in dodal, da zagotovo so nekatere neznanke in prav te so razlog, da takšne eksperimente delajo ob koncu misije. Tudi pri zadnjem spustu proti planetu bo plovilo pošiljalo podatke, med najbolj pričakovanimi so podatki o sestavi atmosfere.

''Cassinijev veliki finale je veliko več kot zadnji spust. Je vznemirljivo zadnje poglavje, ki je tako bogato z vidika znanosti, da je bil jasen in očiten izbor za konec misije,'' je zaključila znanstvenica Linda Spilker.