Vsak Slovenec kar 51-krat na leto s spleta ukrade film, serijo ali glasbo

Ko si naložimo kakšen film, serijo ali pa glasbo s spleta, gre pravzaprav za internetno krajo. In to počnemo vsi. Povprečen Slovenec kar 51-krat na leto naloži vsebino, ki je sicer zaščitena in avtorska. Smo v samem evropskem vrhu, tudi po tem, da se nam to ne zdi narobe. Zoper piratstvo se v Nemčiji in Italiji že borijo, kaj pa pri nas?