Začetek novega obdobja: s Huaweijem Mate 10 Pro postane umetna inteligenca mobilna

Pametni telefoni blestijo pri zajemanju informacij – milijoni ljudi jih uporabljajo za fotografiranje pomembnih informacij. Predstavljajte si, da lahko zajamete sliko posterja najnovejšega filma. V starejših časih bi takšna fotografija obstala na pomnilniku telefona kot pasivni kos nestrukturiranih informacij. Če pozabite na fotografijo in z njo ničesar ne storite, se bo izgubila. Zdaj pa, zahvaljujoč pametnim telefonom, ki jih poganja umetna inteligenca, lahko naprava razume to fotografijo in z njo nekaj naredi za vas.

Pametni telefon dela za vas

Predstavljajte si, da pametni telefon z umetno inteligenco razume, kaj je na fotografiji in poišče v katerih kinematografih se predvaja film, poišče prosto mesto v vašem koledarju in rezervira karto za vas, doda zaznamek v koledar in priprai opomnik za pravočasen odhod v kino. To je zgolj primer novih možnosti, ki jih omogoča umetna inteligenca v mobilnih napravah. Zahvaljujoč novim napravam z umetno inteligenco, kot je Huawei Mate 10 Pro, je mobilna industrija na začetku novega obdobja, ko bo umetna inteligenca preobrazila, naše interakcije z mobilno tehnologijo.

Umetna inteligenca stoji na previsu pred naslednjo veliko tehnološko revolucijo, ki bo temeljito spremenila družbo na bolje. Algoritmi umetne inteligence se že aplicirajo na malodane vse, kar ljudje počnemo – od nakupovanja izdelkov, do gledanja filmov, interakcij z virtualnimi asistenti na pametnih telefonih, programov za trgovanje, avtonomnih avtomobilov ali pa medicinskih in zdravstvenih diagnoz.

”Mobilna umetna inteligenca bo prihodnost pametnih telefonov obrnila na glavo. Kmalu se bodo pojavili novi načini uporabe, ki bodo ustvarili nove vrste aplikacij in storitev. Z namenskimi čipi za umetno inteligenco na mobilnih napravah bodo te imele bolj poglobljeno znanje o uporabniku in s tem zagotavljale avtomatizirane personalizirane storitve in izkušnje,” je komentiral Wang Yanmin, predsednik in izvršni direktor Nordijske regije za Huawei Consumer Business Group.

“Pametni telefoni bodo prinesli umetno inteligenco v dlan slehernika. V letu 2016 je bilo za vsak osebni računalnik prodanih 5,6 pametnih telefonov. Raba pametnih telefonov še vedno prekaša vse druge elektronske naprave in do let 2021 pri IDC ocenjujemo, da si bo več kot 60 % svetovne populacije lastilo pametni telefon. Ker je pametni telefon najbolj sprejet kos potrošniške elektronike do danes, ga postavlja kot najbolj razširjeno platformo za umetno inteligenco in to je prostor, kjer se bo pisala nova zgodovina,” pojasnjuje Francisco Jeronimo, direktor raziskav v oddelku Eropean Mobile Devices v IDC.

Inteligentne mobilne naprave

Raziskave IDC-ja kažejo, da bodo pametni telefoni postali inteligentne naprave, ki bodo ponujale vseprisotne izkušnje s predvidevanjem uporabniških dejanj in ukrepanjem njemu v prid. Zato algoritmi za umetno inteligenco potrebujejo ogromne količine podatkov za učenje, vadbo modelov. V nasprotju s pristopom z oblakom v ospredju, ki je prevladovala v IT industriji zadnje desetletje, bodo telefoni na osnovi umetne inteligence lahko obdelovali podatke lokalno, na napravi.

Prvi telefoni na osnovi umetne inteligence so že tukaj

Huawei Mate 10 Pro je prvi telefon na osnovi umetne inteligence, ki je na voljo v osrednji in vzhodni Evropi. Huawei Mate 10 Pro se ponaša s Huaweijevo Kirin 970 mobilno platformo za umetno inteligenco z nevronsko procesno enoto (NPU), ki vsebuje 8-jedrni glavni procesor in 12-jedrni grafični čip. Prinaša revolucionaren dvig učinkovitosti, ki omogoča telefonu, da obdeluje naloge povezane z umetno inteligenco. Zmogljivost je 25-krat hitrejša in 50-krat bolj učinkovita kot 4-jedrni procesor s Cortex A73.

”Zasnova čipa, ki prinaša zmogljivosti, ki jih potrebujejo zelo zahtevni algoritmi umetne inteligence, z omejitvami kot so velikost pametnih telefonov, zagotavljanje zadostne količine energije in poraba energije, je velik izziv. Premaknili smo meje oddelka za razvoj in raziskave Huawei, da smo lahko pripeljali ta prebojni izdelek na trg, je dodal Wang Yanmin.

Naročnik oglasa je Huawei.