Zakaj se bo zgodil konec sveta? 

Vseskozi po internetu krožijo teorije zarot, ki opozarjajo na konec sveta (pravzaprav popolno uničenje planeta). Datumov je bilo že veliko, nazadnje so nekateri pred koncem trepetali 23. septembra letos, prav toliko kot datumov je bilo tudi razlogov, čeprav so bili nekateri milo rečeno absurdni (planet Nibiru, ki bo zdaj zdaj trčil v Zemljo, a ga praktično do zadnjega nihče ne vidi?!). No, padec asteroida je sicer realna možnost, ki bi močno spremenila naš planet, kot se je to zgodilo, ko so na Zemlji še vladali dinozavri.

A dejstvo je, da se svet, kot ga poznamo, lahko konča. Sam planet bo preživel še dolgo časa, vprašanje, koliko časa bomo preživeli mi. Mir se lahko sprevrže v novo globalno vojno, izbruhnejo lahko nove bolezni, spreminja se podnebje ... Times Higher Education je vprašanje, kako se bo končal svet, postavil 50 Nobelovim nagrajencem.

Zaradi podnebnih sprememb se bo naš svet močno spremenil. (Foto: Thinkstock)

Največ jih je menilo, kar tretjina (34 odstotkov ali 18 nagrajencev), da se bo svet, kakršen je danes, končal zaradi prekomernega števila ljudi na zemlji in degradaciji okolja, ki bo med drugim posledica podnebnih sprememb.

''Klimatske spremembe in nezadostna količina hrane in pitne vode za naraščajočo populacijo so resni problemi, s katerimi se bo soočilo človeštvo,'' so prepričani. Nekaj ukrepov, da bi preprečili najhujše scenarije zaradi naraščajočih temperatur, smo sprejeli, vendar bo to dovolj?

Upamo, da se strasti med ZDA in Severno Korejo pomirijo. (Foto: iStock)

23 odstotkov (12 nagrajencev) meni, da bo konec sveta prinesla jedrska vojna, ki smo ji trenutno zelo blizu zaradi naraščajočih napetosti med ZDA in Severno Korejo.

Štirje nagrajenci ali osem odstotkov vprašanih stavijo na nalezljive bolezni in na vse večjo odpornost bakterij na zdravila.

Že zdaj so nekatere bakterije močno odporne na obstoječa zdravila. (Foto: Thinkstock)

Prav tako štirje nagrajenci menijo, da si bomo konec sveta priigrali z egoizmom in izgubo poštenosti v svetu, v katerem se vse bolj izgubljamo v obsedenosti z internetom in tehnološkimi pripomočki.

Trije nagrajenci ali šest odstotkov vprašanih pa menijo, da bodo konec sveta zakrivili ignorantski svetovni voditelji (teh je kar nekaj, kajne?).

Enak odstotek vprašanih meni, da bi lahko konec sveta povzročili teroristi in drugi fundamentalisti. Nagrajenci se bojijo, da bi se lahko teroristi dokopali do orožja za množično uničenje.

Lahko svet uniči ignoranca in popačenje resnice? Trije Nobelovi nagrajenci menijo, da lahko. V zadnjem času se spopadamo z lažnimi novicami (fake news) in z vse večjim nezaupanjem v uradne inštitucije in celo v znanost.

Dva Nobelovca (štirje odstotki) menita, da nam grozi umetna inteligenca, ki se jo močno boji Elon Musk.

Dva nagrajenca sta s prstom pokazala na neenakost oziroma politično razdeljenost ljudi, ki bi se lahko združila že z prej naštetimi razlogi.

En Nobelovec pa meni, da bi lahko družbo uničil pojav droge, ki bi povzročala hudo zasvojenost.

Nobelovi nagrajenci so bili sicer optimistični, češ da lahko človeštvo vse naštete razloge prepreči samo. Še več, človeštvo je sposobno zgraditi boljši lepši svet in svetlo prihodnost. Številni pa veliko stavijo tudi na nadaljnje osvajanje vesolja in tudi kolonizacije drugih za to primernih planetov.