Znanstveniki po navdih v puščavo: z novo tehniko 3D tiskanja razvili ultra lahek in zelo trden material

Znanstveniki z univerze Washington State University so s pomočjo inovativne tehnike razvili nov material, ki je izjemno trden in ima podobno strukturo kot les ali kost. Gre za "prelomni napredek", so dejali.

Navdih so našli v naravi. Proces je namreč podoben naravnemu pojavu v afriški puščavi, ko iz peska izpareva meglica, ki vsebuje žveplo in tako počasi ustvarja kristalne "puščavske rože".

Navdih so znanstveniki črpali iz naravnega procesa nastanka puščavskih rož. (Foto: iStock)

Z metodo 3D tiskanja so namreč ustvarili meglico majhnih kapljic srebra, s pomočjo katerih so nato zgradili strukture. Tako ustvarjeni materiali imajo veliko površino, so porozni in zelo trdni. Uporabljali bi jih lahko za gradnjo majhnih mostičkov, spiral in elektronskih povezav. Ker material natisnejo s 3D tiskalnikom, pa je zelo malo odpadnega materiala, proces pridobivanja materiala pa je lahko zelo hiter.

Strukture materialov, ki so jih razvili z novo tehniko 3D printanja. (Foto: Science Advances)

"Ta metoda lahko zapolni veliko verzeli v tehnologiji," pravi eden od znanstvenikov, profesor Rahul Panat z univerze Washington State University. Uporabna je namreč pri izdelavi baterij, lahkih ultra-močnih materialih, katalizatorjih, superkondenzatorjih in biomaterialih.

Prav zato zdaj znanstveniki s to novo tehniko že razvijajo porozne anode in katode, ki bi nadomestile tiste iz standardnih materialov. Nove komponente bi lahko povečale zmogljivost in hitrost baterij.

Čeprav so v raziskavi uporabili srebro, pa Panat pravi, da bi pri tej tehniki lahko uporabili katerikoli material, ki se ga da razstaviti na nanodelce. Tehniko so podrobneje opisali v znanstveni reviji Science Advances.