Z nastopom v šovu Slovenija ima talent si je 'priplesal' okno v svet

Anže Škrube: človek številnih talentov. Je plesalec, koreograf in režiser, ki je postal prepoznaven po svojem nastopu v šovu Slovenija ima talent, danes pa se zanj potegujejo največji zvezdniki, ki si z njim ne želijo zgolj plesati - pomembno jim je tudi njegovo režisersko in koreografsko mnenje. Anže se je ustavil v Sloveniji, mi pa smo izkoristili priložnost za pogovor z njim in obujanje spominov na njegove začetke.

Anže Škrube, 28-letni plesalec, koreograf in režiser, ki je nastopil v šovu Slovenija ima talent, je po selitvi v Ameriko hitro postal ljubljenec največjih zvezdniških imen. Cenijo ga kot plesalca, koreografa in režiserja, zaradi obilice dela pa se je znašel tudi v položaju, ko je moral kakšnega izmed zvezdnikov odsloviti.Ravno se je vrnil s koncertne turneje s Chrisom Brownom in se pred vrnitvijo v Ameriko ustavil v Sloveniji, kjer smo izkoristili priložnost za pogovor z njim: o njegovih začetkih, vzponih in tudi nasvetih za vse prihajajoče generacije plesalcev.

Anže se je javnosti približal po sodelovanju v oddaji Slovenija ima talent, kjer je dokazal, da je izjemno talentiran koreograf in plesalec. Spominja se, da so s fanti dolge ure trdo trenirali, da bi se dokazali. Želeli so si ustvariti nekaj, kar v Sloveniji še ni bilo prikazano – a v tistem času si niso niti predstavljali, da bodo poželi tolikšen uspeh.

Nastop v šovu Slovenija ima talent jim je odprl okno v svet FOTO: POP TV

Nastop v šovu jim je vsekakor služil kot dobra popotnica za nadaljnje komercialno in umetniško delo, praktično takoj po končanju Talentov pa so že začeli sodelovati s prvimi tujimi glasbenimi izvajalci. ''Najbolj pomemben se mi zdi pečat, ki smo ga pustili v Sloveniji. Na nas so začeli gledati malo drugače,'' pravi Anže, ki je vesel, ker danes v Sloveniji vidi veliko plesnih skupin, ki imajo priložnost svoje plesne akte deliti kot samostojne in uveljavljene in ne zgolj kot 'nek ples v ozadju'. Novim plesalcem, ki bodo nastopili v šovu Slovenija ima talent, je namenil zlata vredne nasvete ''Mislim, da se plesalci včasih ne zavedajo, kaj je nastop na nekem tekmovanju in kaj je nastop na televiziji. Na televiziji je prisotnih veliko različnih komponent, ki jih je potrebno upoštevati: lahko se igramo z lučmi, različnimi kostumi, dodatki, ki obogatijo nastop ... Ni vse vedno le v plesnih gibih. Za koreografa je vedno priporočljivo, da se z režiserjem šova posvetuje o tem, kako bi rad, da je koreograija posneta. Potrebno se je zavedati, da je pri nastopu prisotnih veliko več drugih dejavnikov kot samo plesna točka.''