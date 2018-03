Četrt stoletja ljubezni proslavila v banji

A post shared by TANJA RIBIC (@tanja__ribic) on Mar 1, 2018 at 9:43am PST

49- letna Tanja Ribič in 55- letni Branko Đurić imata več kot dovolj razlogov za proslavljanje. Danes namreč slavita 25 let, odkar sta se spoznala med predstavo Klinika Tivoli leta 1993. Sedem let kasneje sta si obljubila večno zvestobo, v dolgoletnem razmerju pa sta se jima rodili tudi dve hčerki: Zala, ki trenutno študira v Ameriki in Ela, ki je še osnovnošolka.

Tanja Ribič s soprogom Brankom Đurićem in hčerko Zalo. (Foto: Profimedia)

Igralka in žirantka oddaje Znan obraz ima svoj glas, meni, da so za uspešno razmerje potrebna močna obojestranska čustva, ki lahko kljubujejo vsakdanjemu drvenju in današnjemu tempu življenja.

Po dolgih letih razmerja še nista izgubila občutka za romantiko in navihanost, ki navadno z leti zbledi. To dokazuje tudi njuna nadvse zanimiva in prikupna fotografija na Instagramu. Iz nje je razvidno, da si priljubljena estradnika znata vzeti čas zase. Tudi oboževalci niso mogli skriti navdušenja, saj se je vsul plaz čestitk, manjkalo pa ni niti šaljivosti. En izmed oboževalcev se je namreč pošalil: ''Tanja, na fotografiji izgleda, kot da se Branko v banji utaplja, ti pa ga rešuješ (smeh).''