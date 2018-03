Pahor podlegel kotalkarski evforiji

Borut Pahor (Foto: Miro Majcen)

Medtem ko so pozabljene kotalke spet postale pravi modni hit zaradi serije Jaz sem Luna (Soy Luna), ki je obnorela mlade, ki jo bodo od ponedeljka, 5. marca, dalje spet lahko spremljali na POP TV, trendom sledi tudi naš predsednik Borut Pahor. Ta si je po več kot 30 letih kupil kotalke, navdušenje nad novo pridobitvijo pa je delil na družbenem omrežju.

''Po 36 letih sem si kupil nove kotalke. Kotalkati sem začel pri štirih letih, prej kot govoriti. Potem me je ta šport in hobi obsedel za naslednjih 14 let. Malo pred koncem sem prijateljem razlagal, da bi bilo super, če 4 kolesca ne bi bila postavljena 2x paralelno, temveč 1x vzporedno. To sem celo narisal. Leta kasneje so prišli na trg rolerji, ki so bili natančno to. Prisežem,'' je zapisal pod novo objavljeno fotografijo na Instagramu. Pod objavo so se hitro vsuli komentarji. Nekdo je malo v šali malo za res zapisal: ''Škoda, da niso kotalke Soy Luna.'' Te so namreč v roza barvi, z modrimi vezalkami ter rumenimi in roza koleščki.