Plesalko Martino takoj omrežil z darilom

Zabavni igralec Rok Kunaver se je izkazal za pravega gentelmana. (Foto: POP TV)

Igralec Rok Kunaver in izvrstna plesalka Martina Plohl sta se takoj, ko sta se zagledala, začutila in ujela. "Moram priznati, da sem bil kar malo nervozen, ampak ko sem videl Martino in tudi v njej opazil nervozo, sem ugotovil, da očitno imava enako izhodišče, torej dobro bazo za začetek... potem pa, ko je ta obojestranska 'nervozica' zelo hitro popustila - je postal žur. Se mi zdi super, da se ob tem, ko veliko trenirava in se potiva, še zelo zabavava. Meni se zdi to najpomembnejše," je povedal Rok, ki je Martino na prvem srečanju presenetil z darilom.



Začela sta zelo dobro, saj je Rok Martini na prvo srečanje prinesel šopek marjetic. (Foto: POP TV)



Martina brez težav pove, da sta se z Rokom hitro ujela in da pridno trenirata. "Z Rokom, sva se super ujela, všeč mu je moj način dela in ideje. Prav tako pa tudi jaz njemu kot igralcu pustim, da pove svoje mnenje in velikokrat dodava tudi kakšno njegovo idejo in zamisel. Skupaj sva zelo kreativna, predvsem pa produktivna pri delu in treningih," je priznala Martina, ki ima na prvo srečanje lep spomin.

"Prvo srečanje z Rokom je bilo zanj kar veliko presenečenje, saj ni pričakoval da bom prav jaz njegova plesalka. Veseli pa me, da se je po njegovem odzivu videlo, da si je mene kot plesalke želel. Prinesel mi je lep šopek belih marjetic, tako da je začel zelo gentlemansko," je z nasmehom povedala Martina, ki Roka opiše kot izjemno pametnega, z mnogimi talenti in z izjemnim občutkom do sočloveka.

Plesni spektakel Zvezde plešejo prvič že v nedeljo, 11. marca, ob 20. uri.