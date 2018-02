Čebelica Maja, ob kateri so odraščale mnoge generacije, v novi vznemirljivi pustolovščini

Navihani Maji je v slovenščini glas posodila Maša Tiselj. (Foto: Blitz)

Čebelica Maja je klasični lik iz otroške literature – natančneje iz priljubljenega nemškega otroškega romana izpod peresa Waldemarja Bonselsa, objavljenega leta 1912 in prevedenega v neštete jezike.

Po prvi filmski uspešnici, ki je navduševala občinstvo vseh generacij, prihaja nadaljevanje medene zgodbe. Poletja je konec in prišel je dostojanstvenik iz Buzztropolisa s pomembnim sporočilom za kraljico. Bodo njen panj končno povabili na Medene igre?

Ko vedno preveč zagnana in navihana Maja (v slovenščini ji glas posoja Maša Tiselj) nehote v zadrego spravi cesarico Zumtropolisa, se mora spajdašiti s skupino odpadniških žužkov in tekmovati na Medenih igrah. Da reši svoj čebelnjak, se bo morala podati onkraj meja svojega doma in spoznati nove prijatelje ter nove nasprotnike, ob katerih jo čakajo velike preizkušnje. Na srečo ji bodo ob strani zvesto stali njen previdni prijatelj Vili (Matevž Müller), ljubki, četudi nerodni mravlji Arnie (Igor Potočnik) in Barnie (Miha Rodman) ter njen zaupanja vredni svetovalec, kobilica Flip (Jernej Kuntner). Glasove so likom v izvirniku posodili Coco Jack Gillies, Benson Jack Anthony, Richard Roxburgh in Justine Clarke, pri slovenski sinhronizaciji pa so sodelovali še Miroslava Berginc, Marjan Bunič, Lucija Grm, Lija Pečnikar, Nina Kaludjerović in drugi.