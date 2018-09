Isaac Palma se je na snemanju na sveže zaljubil

Isaac Palma kot ga še nismo videli v novi pesmi opeva močno strast in privlačnost med dvema, ki si z le dvema besedama lahko polepšata njun svet. "Želim si, da bi poslušalci občutili strast, zanos, energijo in moč, ki jo imamo, kadar nas vodi srce. Želim si, da bi se vsi kdaj čutili 'pijani od življenja'," pravi.

Isaac Palma predstavlja novo pesem, zgodbo za spot je zrežiral sam. FOTO: Arhiv izvajalca

Isaac Palma, ki ga je Slovenija spoznala v šovu Slovenija ima talent, predstavlja novo pesem Dve besedi. Melodijo zanjo je prvič, skupaj z argentinskim producentom Nicolasom Niveyro, napisal sam. Besedilo je napisal Rok Lunaček. "Ta pesem je zame povsem svojevrstna. Upal bi si trditi, da se v njej prepleta veliko tega, česar poslušalci še niso slišali in videli pri meni. Besedilo tokrat opeva močno strast in privlačnost med dvema, ki si z le dvema besedama lahko polepšata njun svet. Kadar dve srci bijeta v istem ritmu se nam zdi, da bi za ljubezen lovili oblake, drobili korake in držali vse obljube in ker sam močno verjamem v ljubezen, je to še ena mojih pesmi, ki jo opeva. Poleg močnega besedila, sem se tokrat močno posvetil tudi melodiji, skozi katero se prepletata tango in reggaeton. To dvoje sem združil s preprosto željo, da bi znova povezal to, kar sem, to od koder prihajam, to, kar teče po mojih žilah,'' je Isaac povedal ob izidu nove pesmi.

''Zgodbo za videospot sem režiral sam, saj sem že ob nastajanju pesmi čutil, da gre za močno pripoved o strasti in ljubezni. Gre za vrtinec čustev in dogodkov, prvič v življenju sem odplesal vroč tango, v nekem drugem trenutku se ujamem v past in končam zvezan na stolu, kjer se v požaru znajdem v borbi za življenje… Vse ljubezni niso pravljične in nemalokrat smo priča oviram, verjamem pa, da je prav vsaka ljubezen vredna bitk, da bi preživela in živela. Videospot je delo odlične snemalne (Abrams Production) in igralske ekipe, katerima sem brezmejno hvaležen,' je povedal in dodal: "Želim si, da bi poslušalci občutili strast, zanos, energijo in moč, ki jo imamo, kadar nas vodi srce. Želim si, da bi se vsi kdaj čutili 'pijani od življenja'."

'Želel sem znova povezati to, kar sem, to od koder prihajam, to, kar teče po mojih žilah.' FOTO: Arhiv izvajalca