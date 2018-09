Slavko Ivančić: Pojem iz srca in želim pomagati ljudem

Slavko Ivančić je pevec z veliko začetnico. Pravi, da ko poje, izlije svoje srce, kar ljudje dobro začutijo in ga zato tudi cenijo in imajo radi. Ob izidu njegovega novega albuma Med valovi in oblaki smo z njim spregovorili o njegovi karieri, o življenju, ki mu je dalo še eno priložnost, in še čem. Več v intervjuju!

Slavko Ivančić se vrača z novim albumom Med valovi in oblaki. Oglejte si prvi videospot za pesem Nekoč. FOTO: Damjan Končar

Slavko Ivančić bo konec novembra zakorakal v 64. pomlad, po letih premora pa se v velikem slogu vrača s svojim novim albumom, ki nosi pomenljiv naslov Med valovi in oblaki."Lepo je videti, da ljudje še vedno poznajo in pojejo moje pesmi, dihajo z menoj in mojo glasbo. Snemati nove skladbe je bilo prav posebno in krasno. In nikoli ne veš – morda bodo tudi te čez leta postale zimzelene. Po takih hudih izkušnjah si moraš pomagati predvsem sam. Dejali so mi, da ko sem odprl oči, da sem imel res neverjetno voljo in željo. Ta trenutek sem moral doživeti. Prelomnica pa je bila, da sem ugotovil, kdo je kdo v mojem življenju. Zdaj se je pojavil Rok Lunaček, sicer pa imam za besedila Mefa in Leona Oblaka. Sicer pa potrebujem klavir in kitaro. To je vse. Čutim ljudi okoli sebe, izvajam pa vedno enako, če jih je pred mano 20 ali 20 tisoč," nam je zatrdil Ivančić.

Po hudi prometni nesreči leta 2015 je Ivančić na novi poti, sveže pesmi pa so gotovo utrip njegovega življenja in časa."Ljudje so bili v strahu zame. Ustavil me je nek gospod, pet mesecev potem, ko sem prišel iz bolnišnice, me je sredi Ljubljane spraševal, če sem v redu. Dejal je, da me spremlja še iz časov Bazarja in Faraonov. Povedal mi je, da sem preživel zato, ker se mi je vse, kar dobro delam in razmišljam. Strašno se zadovoljen, dogodek sem doživel, želel pa bi si, da bi vsi to doživeli in sprevideli. Še vedno enkrat ne mesec obiskujem Sočo, kjer obiščem in razveselim ljudi. Tako njih kot sebe. Ljudem želim pomagati, to je moja novo poslanstvo, to je moje življenje," nam je zaupal.

Album izide v četrtek, 27. septembra, prestavlja pa ga nova pesemNekoč, ki jo je napisal Rok Lunaček (Flirrt), za katero so lahko ogledate tudi videospot. "Sprva sem začel kot rocker. Sicer pa imam šolo klavirja. Danilo Kocijančič je bil izvrstnem v popu. On je bil brez dvoma slovenski Paul McCartney. Na klavirju sicer lahko izvajam, kar želim. Pevci mojega ranga in sloga sta Billy Joel, Rod Stewart in Elton John so moja zgodba. A moraš dati vse od sebe, svoje srce na pladenj, da ljudje to začutijo. In ljudje me takega sprejemajo," je prepričan pevec.

"Danes sem drugačen, priznam. Veliko bolj neposreden in še bolj iskren. Absolutno sem se umiril, imam prekrasno družino, vnuke. Človek posta bolj človeški, čeprav to ni bila moja neposredna želja. Zares občinstvu izlijem svoje srce in vidijo, da je to to. Novembra bom star 64 let, tukaj ni prostora za noben blef. Svojo smrt sem si zamislil, na odru, ob klavirju, ko bom star sto let, da spustim glavo in bi bil konec. To mi je skrita želja," nam je z nekoliko samoironije in humorja zaupal legendarni pevec.