Učiteljice stopile ob bok Severini in Jeleni Rozgi

Za hrvaško-slovensko skupino Učiteljice, ki jo sestavljajo tri dekleta, ena od njih je tudi Slovenka Ana Vurcer, je tudi leto 2018 izjemno uspešno. Po izredno uspešnem albumu Luda kuća, ki so ga izdale pred natanko enim letom, do vrtoglavih milijonskih pregledov njihovih videospotih na YouTubu, se lahko tokrat pohvalijo, da so postale ponosne lastnice nagrade Silver Button, katero jim je podelil YouTube za 100.000 naročnikov na njihovem tako YouTube kanalu. Njihov uspeh je toliko večji, saj sta na Hrvaškem nagrado do sedaj prejela le kanala Severine in Jelene Rozge, v Sloveniji pa te nagrade ni prejel še nihče.

"To je velik uspeh, slovenski glasbeniki zagotovo vedo, kako težko je pritegniti naročnike na kanal ... Kanal strmo raste iz dneva v dan in trenutno imamo na njemu že preko 130.000 naročnikov," je navdušeno dejala Ana ter dodala, da imajo na svojem kanalu trenutno 14 videospotov, skupaj pa imajo preko 160 milijonov ogledov.

"Opazila sem tudi, da se kar nekaj mladih slovenskih pevk in pevcev zgleduje po nas, kar mi je seveda v čast. Vsekakor z nastopanjem na Hrvaškem postavljam nove mejnike. Uspeti v glasbi preko meja Slovenije ni enostavno. Srečo imam, da sem sama že s šestnajstimi leti večkrat nastopala tudi na Hrvaškem in že v času pred Učiteljicami spoznala veliko ljudi, kar mi je tudi danes seveda v veliko pomoč. Ugotovila sem, da na Hrvaškem slovenske glasbe ne poslušajo, starejša generacija pozna predvsem Zorana Predina, mlajša generacija pa nikogar. Po štirih letih in pol pa lahko sama zase rečem, da sem skupaj z Učiteljicami osvojila Balkan. In to kljub temu, da prav povsod pozdravljam in nagovarjam ljudi v slovenskem jeziku," še ponosno pove Ana.