Sodišče v Pensilvaniji jeameriškega televizijskega zvezdnika Billa Cosbyja obsodilo na najmanj tri leta zaporne kazni zaradi spolnega napada na žensko pred več kot desetletjem. Sodnik je 81-letnega Cosbyja razglasil tudi za spolno nasilnega napadalca in mu dosodil še 20.000 evrov kazni.

Cosby je sodbo sprejel brez vidnih izrazov čustev, nato so ga odpeljali v pripor, čez nekaj dni pa ga bodo prepeljali v nov zapor blizu Filadelfije, kjer bo osebje ocenilo njegovo fizično ter psihično stanje. Na podlagi tega bodo ocenili njegove potrebe v zaporu. Če bodo ugotovili, da je njegovo zdravstveno stanje dobro, bo nameščen v splošni oddelek, v primeru zdravstvenih težav pa bo dobil osebnega vodnika.Lani aprila je igralec zatrdil, da je popolnoma slep, njegovi odvetniki pa so med sodnim procesom trdili, da ima težave s spominom, zato je obramba namesto zaporne kazni prosila za hišni pripor.

Po razsodbi se je medijem javil zvezdnikov predstavnik Andrew Wyatt in dejal, da je Cosby žrtev vojne med spoloma in da je bil proces poln rasizma in seksizma na račun njegove stranke. "To je bil najbolj rasističen in seksističen proces v ameriški zgodovini. Cosby je bil več kot 50 let eden največjih zagovornikov pravic ... Tega poroti niso izpostavili oziroma niso dovolili izpostaviti, kajti rasistični in seksistični mediji so Cosbyja napadali vedno, ko so njegovi odvetniki samo namignili, da je prisoten rasizem ter seksizem." Izpostavil pa je tudi predstavnico Odbora za ocenjevanje spolnih prestopnikov Kristen Dudley, belopolto žensko, ki služi denar na račun temnopoltih moških, obtoženih, da so spolni plenilci.

Na sojenju zvezdnikove družine ni bilo, prav tako še ni komentirala odločitve sodišča. Oglasilo pa se je nekaj žensk, ki so igralca prav tako obtožile spolnega napada. "Veseli me, da je Bill obsojen," je zapisala nekdanja igralka Kathy McKee.Chelan Lasha pa je dejala, da je pravici zadoščeno: "Veseli me, da Cosby ni nedotakljiv ..."

Združenje RAINN – organizacija proti zlorabi, incestu in posilstvom, pa je zapisalo, da upa, da bo ta proces opogumil ženske: "Hvaležni smo, da je sodišče razumelo, kako resen je njegov zločin, in ga obsodilo na zapono kazen. Upamo, da bo ta proces pripomogel, da se bo več žensk opogumilo, kajti zdaj imajo upanje, da bo drugače in bo storilec odgovarjal za svoja dejanja."