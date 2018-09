Britney 'zelo nesrečna' zaradi zvišanja preživnine

Daleč so časi, ko sta se Britney Spears in Kevin Federline smejala eden drugemu. Ona je zdaj še posebej nezadovoljna, ker je on dosegel zvišanje preživnine za njuna dva otroka.

Pevko Britney Spears je pred meseci doletela pritožba oz. prošnja njenega nekdanjega moža Kevina Federlinea po zvišanju preživnine za njuna dva otroka 12-letnegaSeana Prestona in 11-letnega Jaydena Jamesa. Po najnovejših navedbah bo morala plačati"na tisoče več dolarjev več na mesec", sodišče pa ji v njuni borbi za preživnino nedavno naložilo tudi plačilo okoli 93 tisoč evrov.

Britney tako ni navdušena nad odlokom sodišča, saj se ji zdi "smešen", obenem pa naj bi bila "zelo nesrečna" z razvojem dogodkov. Vseeno pa je v njenem interesu, da gre čimprej naprej oz. proč od omenjenih sodnih zdrah."Dovolj ima prepiranja in je pripravljena, da nadaljuje s svojim življenje in to pusti za seboj," poročajo viri.

Par je bil skupaj med letoma 2004 in 2006, sicer pa je šlo veliko denarja za sodne stroške, čeprav so njegovi odvetniki zadovoljni z izplenom in menijo, da je dobro in da bo šel denar v prvi vrsti za njuna otroka.

Sto ameriških tisočakov (okoli 85 tisoč evrov) je dobil tudi Federlineov odvetnik Mark Kaplan, sicer pa naj bi bil nekdanji plesalec (plesal je tudi za Britney) zelo zadovoljen z odločitvijo sodišča, da bosta, kot poročajo viri, "dobila koristi od življenjskega standarda, ki ga lahko zagotovita oba starša." K-Fed, ki se je nekoč neuspešno skušal tudi kot raper, zdaj ne pleše več, vseeno pa dela kot DJ in kot producent.