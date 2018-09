Enake kopalke in dilema – ste za vitko ali bujno?

"Ne gre za to, 'katera je bolje nosila črni bikini?' To tudi NI primerjava, gre za slavljenje vseh oblik postave,"je ob kolaž fotografij, na katerem sta izredno vitka 21-letna Hailey Balwin in precej polnejša 24-letnaCourtney Stodden, zapisala slednja.

Zanimivo je, da sta obe mladenki v enakem črnem bikiniju. Hailey so paparaci fotografirali, ko je bila na dopustu v Italiji z Justinom Bieberjem, Courtney, ki je zadnje čase ponosna, da je pridobila nekoliko kilogramov, pa si očitno želi, da bi svet vedel, da je povsem v redu, če nimaš postave z naslovnice.

Komentatorji se večinoma strinjajo, da obe izgledata neverjetno, večina pa meni, da je Courtney zdaj še lepša, odkar ne strada več za svojo postavo. "Čudovito. Hvala, da si, kar si" in"Courtney, kraljica, izgledaš fantastično", so samo nekateri od komentarjev, ki jih blondinka dobiva zadnje čase.

Ali ste za eno ali drugo, pa ostaja stvar okusa, čeprav več kot pribito drži tudi, da imajo vsake oči svojega malarja ...