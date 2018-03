Harry in Meghan na poroko povabila 2640 predstavnikov ljudstva

Meghan in Harry sta povabila tudi običajne ljudi, ki bodo lahko v živo spremljali njun najbolj srečen dan v življenju. (Foto: AP)

Na željo princa Harryja in Meghan Markle bo na njuni majski poroki kar 2640 "običajnih" ljudi, ki bodo lahko prisostvovali britanski poroki leta.

Med 1200 ljudmi bodo mladi, ki so služili svojim skupnostim in pokazali močno vodstvo, 200 jih bo iz dobrodelnih organizacij in fundacij, ki so blizu kraljevemu paru, 100 bo šolarjev iz lokalnih šol, 610 bo članov skupnosti gradu Windsor, 530 pa bo članov kraljevskega gospodinjstva in posestva.

Gostje so povabljeni na grad Windsor 19. maja, ko bo poroka, kjer bodo lahko gledali prihod neveste, ženina in gostov.