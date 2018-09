Hollywoodska zvezdnica pogumno zagrabila za volan traktorja

Hollywoodska zvezdnica Jennifer Garner je – kljub temu da ni več skupaj z Benom Affleckom, s katerim ima tri otroke, še vedno velika podpora svojemu nekdanjemu. Kot smo že pisali, je Ben po razpadu zveze z Lindsay Shookus, za katero se je zdelo, da je z njo našel srečo in se umiril, in tolažbi s Playboyjevo zajčico, 46-letni zvezdnik spet zabredel. Po več dneh popivanja je namreč priznal, da potrebuje pomoč in se odpravil na kliniko za odvajanje – tja pa ga je peljala kar njegova nekdanja žena.

Čeprav to ni njen boj, Jennifer prestaja vse prej kot lahko obdobje, kajti z nekdanjim partnerjem sta še vedno zelo povezana in si medsebojno pomagata. Tako zvezdnica skrbi za tri otroke, nekdanjega ter svojo kariero. Kajti zvezdnica poleg filmske kariere gradi tudi svoje podjetje, ki se ukvarja s pridelavo izključno organske prehrane. A zanjo to ni le projekt, temveč način življenja. V Oklahomi je tako kupila kmetijo, na kateri tudi sama poprime za delo.