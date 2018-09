J. Lo med koncertom izgubila tla pod nogami

V Las Vegasu je nedavno potekal koncert ene največjih zvezdnic in modnih ikon, Jennifer Lopez. 49-letnica je pred večtisočglavo množico stopila v brezhibnem kostumu in poskrbela za šov, kakršnega so pričakovali. Med nastopom si je vzela čas, da je stisnila roke svojim oboževalcem in pri enem izmed njih za trenutek izgubila ravnotežje ter pristala na tleh. Padec, katerega so videli prav vsi, je pospremila s takojšnjim dvigom in profesionalnim nadaljevanjem šova – za počitek ali umik v garderobne prostore si ni vzela časa. Eden izmed oboževalcev je pevkin padec posnel in objavil na svojem Twitter profilu, kjer je zapisal: ''Tako se na padce odzovejo profesionalci, kot je J.Lo.''