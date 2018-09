Kako močno je v resnici prijateljstvo med Meghan in Sereno?

Vojvodinja Meghan Markle in teniška prvakinja Serena Williams sta se spoznali leta 2014 na dobrodelnem nogometnem dogodku in od takrat do danes se je njuno prijateljstvo močno okrepilo. Obe dami kraljujeta na svojih področjih: Meghan kot članica kraljeve družine, ki je v kratkem času dosegla izjemno priljubljenost, Serena pa na teniškem igrišču, kjer je s trdim delom in železno voljo osvojila številne zmagovalne pokale.

V nedavnem intervjuju za The Project je Williamsova med drugim spregovorila o tem, kakšno je njeno prijateljstvo z vojvodinjo susekško: ''Ravno danes zjutraj sva si pisali (smeh). Meghan v mojem življenju zaseda pomembno mesto in mislim, da tudi ona čuti enako do mene. Poznava se že precej dolgo, v zadnjem času pa se tudi pogosteje zanašava ena na drugo.''

Serena se je 19. maja letos s soprogom in soustanoviteljem svetovno znane platforme Reddit, Alexisom Ohanianom, udeležila kraljeve poroke med princem Harryjem in Meghan Markle in za The Project povedala: ''Počutila sem se, kot da z Alexisom pričava zgodovinskemu dogodku ... Prav zares – bila sva poleg, ko se je pisala zgodovina. Vem, da tega dne ne bom nikoli pozabila in se ga bom tudi v starosti z veseljem spominjala. To je bil za vse Afroameričane izjemno pomemben dan.''

Meghan je leta 2014, ko se je začela tkati vez njenega prijateljstva z Williamsovo, igrala v priljubljeni seriji Nepremagljivi dvojec in je na svojem takratnem blogu The Tig, ki danes ni več aktiven, o svojem novem poznanstvu zapisala: ''Takoj sva se ujeli ... Skupaj sva posneli nekaj fotografij, se smejali ... Na drobrodelnem dogodku sva igrali v istem nogometnem moštvu ... Najin pogovor je stekel brez težav – in ne, nisva govorili o igranju ali tenisu, govorili sva o klasičnih, 'staromodnih' ženskih temah. Serena je hitro postala oseba, kateri pošljem sporočilo, ko sem nekje na poti, oseba, katero z veseljem podpiram na vseh njenih tekmah in prizemljeno dekle, s katerim z veseljem hodim na kosila. ''

Tisto, kar dekleti še najbolj povezuje, pa je njuna strast do vsega, česar se lotita.