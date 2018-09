Končna razsodba: Bill Cosby odhaja v zapor

Sodišče je sprejelo končno odločitev: Cosby se bo pri svojih 81 poslovil od prostosti za dobo od treh do desetih let

81-letni Bill Cosby, katerega se je še pred približno dvema desetletjema držal sloves enega največjih komedijantov in najuspešnejših temnopoltih moških v šovbiznisu, se je lansko leto znašel sredi odmevne javne afere, ki je razkrila njegovo drugo plat: po poročanju številnih tujih medijev – plat nasilnega predatorja.

'Dobrovoljni' Cosby, ki je igral v številnih mladinskih in komičnih serijah, se proslavil z legendarnim šovom Cosbyter bil za mnoge mlajše generacije mentor in vzornik, je leta 2004 v svojem domu zlorabil eno izmed uslužbenk univerze Temple, Andreo Constand.

Po tem, ko se je Andrea odločila za pričanje zoper prepoznavnega igralca, se je njeni obtožbi pridružila kopica drugih žensk, ki so priznale, da se jim je zgodilo podobno: Cosby naj bi vsako izmed njih omamil in njihovo neodzivno stanje zlorabil za različne spolne igre.

Po večkratnih zaslišanjih je na sodišču v Pensilvaniji prišlo do končne razsodbe, ki jo je izrekel sodnik Steven O'Neil: Cosbyja je obsodil na dobo od treh do desetih let zapora. Čas do končnega odvzema prostosti bo lahko pod policijskim nadzorom preživel doma, po prestani zaporni kazni pa ga čaka doživljenjsko svetovanje, številne terapije ter poročanja državnim organom o vsakem storjenem koraku.

Andrea Constand: ''Oropal me je nedolžnega, zdravega in mladostnega duha''

Constandova je v pismu odprtega tipa izpostavila, da je bila v obdobju pred pretresljivim dogodkom mlada ženska, polna energije, vitalnosti in samozavesti. Na prihodnost je gledala s svetle perspektive in se nadejala številnim novim priložnostim. Danes, skoraj 15 let po prestanem napadu, je ženska srednjih let, ki se že več kot desetletje oklepa popolnoma nezdravega življenjskega vzorca, ki ji onemogoča, da bi resnično ponovno zaživela v pravem pomenu besede.

Grozi nevarnost, da se Cosby vrne na prostost kot 'spolni predator'?

Sodišče je pri končni razsodbi upoštevalo tudi mnenja priznanih strokovnjakov. Forenzični psiholog (obramba) Timothy Foley je podal strokovno mnenje, da so verjetnosti, da bi Bill Cosby ponovno storil spolni prekršek, zelo majhne.

Njegovo izjavo je podprl eden izmed Cosbyjevih odvetnikov, Joseph P. Green, ki je v bran svojemu klientu dejal: ''Predvidevanje, da bi lahko 81-letni, napol slep moški, ponovno postal spolni prestopnik, je skoraj popolnoma nerazumno.''

S njima se ni strinjala psihologinja Kristen F. Dudley, predstavnica Odbora za ocenjevanje spolnih prestopnikov, ki je dejala: ''Njegovi vedenjski vzorci so ponavljajoči, zakoreninjeni. Obstaja velika verjetnost, da bo kaznivo dejanje ponovil. Ne izključujem možnosti, da že pozna svojo 'naslednjo žrtev'.''

In prav mnenje Dudleyjeve je sodišče prepričalo v to, da so Cosbyja na koncu opredelili kot 'seksualno nasilnega predatorja'. To obenem pomeni, da bo tudi po prestani zaporni kazni ostal vpisan v register spolnih prestopnikov. Do konca življenja bo primoran obiskovati strokovne terapije in svetovanja – strokovnjaki pa bodo sodišču poročali o njegovem vedenju in napredku. Prav tako bo moral državnim organom sporočiti vsakič, če in ko bo nameraval kam odpotovati. Cosbyjevi odvetniki so že napovedali, da se bodo na odločitev sodišča pritožili.

Bill Cosby na tokratnem sojenju ni pričal, na nobenem izmed tokratnih zaslišanj pa ni bila prisotna niti njegova žena, Camille Cosby, ki mu je v preteklem obdobju sojenja ves čas stala ob strani.