Meghan zaprla vrata in ogrozila protokol

Meghan Markle se je prvič, odkar je postala članica kraljeve družine, sama udeležila javnega dogodka. Voznik kraljeve družine jo je pripeljal pred Umetnostno galerijo v Londonu, kjer je v elegantni črni obleki modne hiše Givenchy izstopila iz avtomobila in za seboj zaprla vrata. To dejanje pa je v javnosti dvignilo veliko prahu: vojvodinja bi namreč morala počakati, da ji vrata odpre in pridrži voznik, zapreti pa jih ravno tako ne bi smela sama. Tuji mediji so poročali o njenem dejanju, s katerim je morda nevede ogrozila celo voznikovo delovno mesto, številni pa so se na novico odzvali tudi prek svojih uporabniških profilov na Twitterju – a so odzivi pretežno v prid vojvodinji.