Nekdanja Playboyeva zajčica se ločuje

38-letna Holly Madison je postala prepoznavna predvsem kot ena izmed dolgoletnih Playboyevih zajčič in spremljevalk pokojnega Hugha Hefnerja, ustanovitelja in dolga leta tudi odgovornega urednika legendarne revije Playboy.

Holly se je leta 2008 odločila zapustiti Playboyevo vilo in zaživeti popolnoma drugačno življenje. Ob odhodu je dejala, da se sramuje svoje preteklosti in da ne ve, kako se bo znašla v razmerjih, saj ''se počuti kot slon v trgovini s porcelanom.'' Ko je zapustila Hugha in odšla v Las Vegas, je začela plesati burlesko. Po številnih neuspešnih razmerjih je povedala, da je izgubila upanje v to, da bo kdaj našla 'pravega'.

Leta 2011 je spoznala Pasquala Rotello, ustanovitelja glasbenega festivala Electric Daisy Carnival, s katerim se je po dveh letih razmerja poročila v ekstravagantnem Disneylandu. V zakonu sta postala starša dvema otrokoma: Rainbow Aurori in Forestu Leonardu Antoniu. Po njuni pravljični poroki in pet let trajajočem zakonu je v javnosti odjeknila vest, da se ločujeta.