Nekoč blesteli, nato zabredli

Igralka Heather Locklear naj bi fizično napadla svojega partnerja. Zato so jo aretirali in to je že drugič. 56-letna igralka je zaslovela v 80. letih prejšnjega stoletja v nadaljevanki Dinastija, nato v uspešnici iz 90. let prejšnjega stoletja Merlose Place. Potem pa ni uspela doseči večjega preboja. In ni edina od zvezdnikov, ki so nekoč blesteli, nato zabredili in se nikoli izvlekli.