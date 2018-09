Priznala, da sta med rjuhe skočila že na prvem zmenku

Ameriški pevec John Legend in njegova žena Chrissy Teigen sta se spoznala pred dobrim desetletjem, ko je ona zaigrala v njegovem videospotu za pesem Stereoin očitno bila takoj "za stvar". Kmalu zatem sta šla na prvi zmenek, njuna naklonjenost pa je hitro iz platonske prerasla v intimno.

"Ves dan sva bila skupaj na snemanju, potem sem šla na enega od njegovih koncertov in potem ... da," se je Chrissy muzala na enem od zadnjih intervjujev in priznala, kako hitro sta prešla od misli k dejanjem.

Očitno sta zvezdnika, ki imata dva otroka, hitro vedela, da sta kot ustvarjena eden za drugega. John je nedavno prejel nagrado emmy, a mu očitno trenutno več pomeni družina in skrb za 2-letno Luno in 4-mesečnega Milesa.

"Rad sem oče in mož. Rad se v vlogi glasbenika in da vsak dan počnem, kar rad počnem. Da pišem in izvajam pesmi, ter, upam, izboljšujem življenja ljudi,"je priznal talentirani glasbenik.