Slavni Arnie sina za rojstni dan povabil na Oktoberfest

Tradicionalni münchenski Oktoberfest, ki so ga odprli v soboto opoldne, je do zdaj obiskalo že več kot 800.000 ljudi. Med gosti je bil tudi letos hollywoodski igralec Arnold Schwarzengger, ki je pripeljal svoje dekle in sina.

Arnie s sinom Patrickom FOTO: Profimedia Lani je priljubljeni festival Oktoberfest obiskalo kar 6,2 milijona ljubiteljev piva, glede na bombastičen začetek v soboto – do zdaj je na festival prišlo več kot 800.000 ljudi, pa organizatorji pričakujejo, da bodo to milijonsko številko letos zagotovo presegli. Med gosti je bil letos znova zvezdnik Arnold Schwarzengger, ki je na festival povabil tudi sina Patricka Schwarzenggerja, ki je na festivalu praznoval 25. rojstni dan: "Bilo je fantastično praznovati s teboj," je 71-letni igralec zapisal na Instagramu, kjer se je sinu zahvalil, da je z njim obiskal München. FOTO: Profimedia Prireditev, ki velja za enega od simbolov Nemčije, izvira iz zabave ob poroki bavarskega kralja Ludvika I. 12. oktobra 1810. Pozneje so jo premaknili na zgodnejši čas, ko je vreme v bavarski prestolnici navadno lepše, ime pa je ostalo. Od leta 1810 Oktoberfesta niso pripravili le 24-krat. Odpovedali so ga med obema svetovnima vojnama, med epidemijo kolere in v obdobju hiperinflacije v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.