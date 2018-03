Štiriperesna deteljica kraljeve družine prvič na kupu

Prvi kraljevski dogodek, na katerem so nastopili vsi štirje člani kraljeve družine. (Foto: Profimedia)

Princ William, Kate Middleton, princ Harry in Meghan Markle so se pretekli teden udeležili prvega letnega kraljevega dobrodelnega foruma. Omenjeno dobrodelno organizacijo so ustanovili William, Kate in Harry. Po 19. maju, ko si bosta zvestobo obljubila princ Harry in Meghan Markle, pa se bo tudi slednja pridružila njihovemu poslanstvu.

To je bil prvi kraljevski dogodek, na katerem so se pojavili vsi štirje člani skupaj. Nazadnje jih je bilo v taki zasedbi mogoče opaziti, ko so se na božično jutro s kraljico Elizabeto in preostalimi družinskimi člani odpravili v cerkev.

Člani kraljeve družine so javno spregovorili o načrtih za prihodnost. (Foto: Profimedia)

Člani kraljeve družine so na dogodku izrazili svoja pričakovanja in načrte za prihodnje delovanje dobrodelne kraljeve organizacije. Med drugim so razpravljali o tem, s kakšnim namenom je bila organizacija ustanovljena, na katerih projektih trenutno delajo in kakšne so vizije za prihodnost.

William je govor začel s pozdravom, namenjenim Meghan in izjavo, da so ''še posebej veseli njene prisotnosti'', saj gre za prvi kraljevi dobrodelni dogodek, na katerem so vsi skupaj. Govor je bil pospremljen s toplim aplavzom njegove žene Kate in preostalih delegatov iz različnih dobrodelnih organizacij.

Princ William pozval ljudstvo: ''Želimo si, da nam pomagate izboljšati načrte za prihodnost.'' (Foto: Profimedia)

Princ William je dejal, da sta z bratom že v času služenja vojske pred desetimi leti razmišljala o vrednotah, ki jima jih je vcepila njuna družina in o načinu, kako čim bolj pomagati tistim, ki so v stiski.

''Najina starša sta nama vcepila skrbnost, sočutje ter občutke dolžnosti za vse, česar sva se lotila. Že najina stara starša, kraljica in vojvoda Edinburški, sta bila vključena v dobrodelnost ob osredotočenosti na služenje narodu,'' je dejal William.

''Danes praznujemo občutek povezanosti,'' je dejal William. (Foto: Profimedia)

Princ William je obenem poudaril: ''Naš cilj ni spreminjanje gonila naše organizacije. Naša naloga je namreč slediti zgledu in vrednotam tistih, ki so prišli pred nami. Prizadevali si bomo, da te vrednote uspešno vključimo v javno življenje na sodoben in za našo generacijo primeren način.''

''Danes praznujemo občutek povezanosti in skupnosti. Razmisliti moramo o vsem, kar smo dosegli do tega trenutka. Želimo pa si, da nam pomagate izboljšati načrte za prihodnost,'' je zaključil princ.

Meghan je ob tej priložnosti nosila obleko kanadskega modnega oblikovalca Jasona Wuja, visoko noseča Kate Middleton pa se je odločila za materinsko obleko britanske modne hiše Séraphine.