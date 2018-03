To je hčerka Kylie Jenner. Komu je podobna?

Prva fotografija male Stormi (Foto: Instagram)

Kylie Jenner in Stormi (Foto: Profimedia)

Kylie Jenner je z oboževalci delila kratek video na Snapchatu, kjer je pokazala svojo en mesec staro hčerkico Stormi. Odkar se je rodila, lahko zdaj prvič vidimo tudi njen obraz. Njeno fotografijo je na Instagramu nato objavil še ponosni očka Travis Scott.

Ko je Stormi dopolnila en mesec, ji je na družbenih omrežjih čestitala tudi njena slavna mamica. Ob tem je objavila nove družinske fotografije, s katerimi je deklico prvič predstavila javnosti.

Kylie in Travis, ki sta par od aprila lani, sta se hčerkice razveselila 1. februarja, zanjo pa sta izbrala zanimivo ime Stormi, priimek pa je dojenčica dobila po očetu, saj se piše Webster (kot je raperjev pravi priimek).

Najslavnejša 20-letnica na svetu, ki je zaradi družinskega resničnostnega šova polovico življenja preživela pred kamerami, je nosečnost skrivala pred javnostjo, saj je želela to čudovito izkušnjo ohraniti samo zase. Da je bila noseča in je rodila, je razkrila tri dni po porodu, in to s čudovitim video kolažem, ki je zajel to njeno nosečniško popotovanje.