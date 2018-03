Tori doživela živčni zlom?

Tori Spelling naj bi doživela živčni zlom, saj je njen mož poklical številko 911 in prijavil, da ima doma "duševno neuravnovešeno žensko". (Foto: X17 Agency)

Potem ko smo poročali, da sta nekdanji zvezdnici priljubljene serije Melrose Place, Heather Locklear in Jamie Luner, prišli navzkriž z zakonom, eno so obtožili nasilja v družini in napada na policista, druga pa naj bi spolno zlorabila 16-letnika, "se dogaja" tudi v taboru nekdanjih igralcev v seriji Beverly Hills 90210.

44-letno Tori Spelling, mati petih otrok, ki je omenjeni seriji nekoč igrala Donno, je obiskala policija potem, ko je njen brezposelni mož Dean McDermott poklical nujno številko 911 in dejal, da ima doma "žensko z mentalno boleznijo". Tori naj bi bila "zelo agresivna", ko pa je prišla na njihov dom policija, Tori ni bilo na spregled medtem, ko se je Dean pogovarjal s policisti.

Tori niso aretirali, pri sebi pa ni imela kakršnega koli orožja, so potrdili viri. Menda se težko kosa z vzgojo petih otrok, saj imata zakonca 10-letnega Liama, 9-letno Stello, 6-letno Hattie, 5-letnega Finna in Beaua, ki bo v kratkem dopolnil eno leto.

Pred tem je policijo klicala tudi Tori, saj je mislila, da je nekdo vdrl v njihovo hišo, a je bil samo Dean, ki je prišel domov. Pred tem se je družila s kolegico Corinne Olympios, s katero sta posneli projekt The Secret's In The Sauce. Kot je povedala Corrine, je Tori materinstvo zraslo čez glavo, saj ji je očitno težko, da vzgaja pet otrok, ki so v starostnem razponu od ena do deset let. Potožila ji je, da je s petim otrokom zanosila samo nekaj tednov potem, ko je rodila četrtega. Igralka je tako očitno precej v stresu in do konca utrujena.

V njenem zakonu z Deanom je bilo sicer že precej vzponov in padcev, saj jo je leta 2013 prevaral, a sta nato zadeve uredila v imenu otrok. Tori je bila navajena živeti razkošno življenje, saj je imel njen oče, producent Aaron Spelling, več kot polmilijardno premoženje, zato jo je leta 2006 šokiralo, ko ji je po smrti zapustil zgolj dobrih 650 tisoč evrov (800 tisoč dolarjev).