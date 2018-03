Uf, kakšno telo

A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Mar 2, 2018 at 1:45pm PST

To, da dajo zvezdnice veliko na svoj videz, ni nobena skrivnost. Od razlilčnih lepotnih tretmajev, kozmetičnih izdelkov do treningov. Po njih se zgledujejo številne predstavnice nežnejšega spola, saj, roko na srce, katera pa ne bi želela izgledati tako dobro, kot na primer Jennifer Lopez, Sofia Vergara, Reese Witherspoon in še bi lahko naštevali.

Halle Berry (Foto: AP)

Hollywoodska zvezdnica Halle Berry je tudi velika ljubiteljica joge, ki ji pomaga, da se v svoji koži odlično počuti. 51-letnica je pri enem od zadnjih zapisov na Instagramu želela poudariti, da je raztezanje zelo pomembno.

''Zame biti atletski in v izjemno dobri kondiciji pomeni tudi, da se umiriš, pretegneš in zadihaš,'' je zapisala na Instagramu in dodala: ''Raztetanje v mojem fitnes programu pomeni, da mišica (p)ostane bolj prožna in dolga, kar poveča mojo mobilnost in obseg gibanja ter mi, kar je najpomembneje, pomaga, da se izognem poškodbam.''

Zvezdnica je še dodala, da je ta položaj pri jogi eden njenih najljubših, saj si dobro raztezne spodnji del hrbtenice in noge ter da se po tej vaji počuti pet centimetrov višja. Dodala je še, da nekateri jogo radi izvajajo, ker potem lažje kljubujejo stresu, da je odlična za izboljšanje prekrvavitve, meditacijo, mobilnost, boljši spanec ...

Nobeno presenečenje ni, da so bili igralkini oboževalci nad njeno objavo navdušeni. Med drugim so ji dejali, da jih navdihuje. Dobila je ogromno pohval na račun svoje postave in da je na fotografiji resnično videti čudovito.

Halle, ki ima dva otroka, je bila v preteklosti poročena z Ericom Benétom (2001–2005) in Davidom Justicom (1992–1997). Zvezdnica je po kratki romanci z Alexom Da Kidom trenutno samska.