VIDEO: Otroci so le otroci, četudi so to Beckhamovi

David Beckham, ki je svojo nogometno kariero zaključil v slogu, se zdaj predvsem posveča svoji družini. Kajti tako kot vsak starš se zaveda, da otroci še prehitro zrastejo in 'pobegnejo' od doma. Njegov najstarejši sin, Brooklyn Beckham, se je zaradi študija že preselil v New York, medtem ko Romeo, Cruz in mala Harper za zdaj najbrž še sanjajo, kaj jih bo odnesla pot, ko bodo dovolj veliki.

Ker je Evropa v primežu zime, mraza in snega, ni bilo prizaneseno niti Londonu. Tako je slavni očka hitro pograbil priložnost in svoje tri najmlajše odpeljal na zasnežen griček. Seveda je zvezdnik zimsko veselje otrok tudi posnel.

6-letna Harper je nadvse uživala na plastičnih saneh, zgodila pa se je tudi majhna nesreča, kajti strgala si je hlačne nogavičke in David je v smehu dejal, da so to nogavičke, ki jih nosi za v šolo.

Cruz, ki je februarja dopolnil 13 let, je svoje sani spremenil v desko za deskanje, da pa 13-letnik še vedno uživa v preprostih otroških radostih, je dokazal tudi s tem, ko je v sneg simpatično vtisnil angelčka.

Seveda pa ni šlo brez majhnega bratsko sestrskega tekmovanja, tako so se 15-letni Romeo, Cruz in Harper sedli na sani in se spustili z vrha grička, le kdo je zmagal?