Z navihano fotografijo dragemu čestitala za osebni praznik

Selena Gomez je Bieberju s to fotografijo voščila za rojstni dan. (Foto: Profimedia)

Selena Gomez in Justin Bieber, ki sta obudila romanco, sta spet srečno zaljubljena. Priljubljeni pop zvezdnik je 1. marca slavil 24. rojstni dan. Oboževalci iz celega sveta so ga na družbenih omrežjih zasuli z rojstnodnevnimi čestitkami in mu ob osebnem prazniku zaželeli vse najboljše.

Bieberjev rojstni dan pa je na prav poseben način obeležila tudi njegova draga partnerica 25-letna Selena Gomez.

''1. marca 1994 se je rodil nekdo, ki ga poznam in vem, da je zelo super,'' je zapisala pod objavljeno fotografijo, na kateri se smehlja, na obrazu pa ima polaroidno fotografijo slavljenca Justina. S svojo gesto je požela veliko navdušenja, saj je njena objava v enem dnevu dobila več kot osem milijonov všečkov.