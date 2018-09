Zakonsko življenje mu ni ugajalo

Igralec Shia LaBeouf in igralka in modelMia Goth sta se spoznala na snemanju filma Nymphomaniac: Volume II, njuno razmerje pa je bilo vedno burno. Zaradi nesoglasij in javnega prepira sta se po zaroki za kratek čas razšla, a ljubezen je bila močnejša, znova sta našla pot drug k drugemu in se odločila, da svojo zvezo potrdita tudi uradno. Tako sta si v Las Vegasu obljubila večno zvestobo, poročil pa ju je kar imitator Elvisa Presleyja.

Toda ljubezen očitno ni bila dovolj močna, v nekem intervjuju je zvezdnik komentiral, da zakonsko življenje spremeni veliko stvari, v njegovem primeru pa te stvari očitno niso bile pozitivno naravnane, kajti parček se ločuje. "Shia in Mia sta na sodišče vložila ločitvene papirje. Ločitev je sporazumna," je predstavnik zvezdnika javil medijem.

Novica, da je njegovega zakona konec, je prišla na dan po tem, ko so zvezdnika opazili, kako zapušča domovanje pevke in igralkeFKA Twigs, nato pa so ju skupaj videli tudi v lokalni trgovini. Hitro so se pojavila vprašanja, ali se med njima plete romantična vez, a zvezdnika tega še nista javno komentirala.