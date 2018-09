'Zaradi paničnih napadov sem razmišljala o samomoru'

38-letna Gisele Bündchen je ena najbolje plačanih supermanekenk na svetu, ki je poročena z enim najbolje plačanih atletov, Tomom Bradyjem . Je ženska, ki lahko v eni roki drži otroka in ga doji, medtem ko se z drugo roko pripravlja na fotografiranje v spodnjem perilu, in ženska, ki se zbudi vsako jutr o ob petih zjutraj, zato, da meditira. Njena družina je popolna – z Bradyjem imata dva otroka: Vivian Lake in Benjamina , navzven pa deluje njeno življenje kot pravljica.

Na začetku v modni industriji ni naletela na odobravanje: ''Govorili so mi, da imam prevelik nos in premajhne oči in da nikoli ne bom pristala na naslovnici nobene revije.'' Svojih 'pet minut' slave je prvič doživela leta 1997, ko se je na modni reviji oblikovalca Alexandra McQueena po modni brvi sprehodila 'zgoraj brez'. Leto dni kasneje je pristala na naslovnici Voguea kot primer manekenke z oblinami. Sčasoma se jo je prijel vzdevek 'Oprsje iz Brazilije'. Leta 2000 je za vrtoglavih 21 milijonov evrov podpisala pogodbo z modno hišo Victoria's Secret in pristala v razmerju z igralcem Leonardom DiCapriom .

Prav zaradi tega je manekenka javnost presenetila z objavo svojih spominov z naslovom Lekcije: Moja pot do izpopolnjenega življenja, v katerih razkriva, da nekatere stvari navzven delujejo popolnoma drugačne, kot so v resnici: ''Začutila sem, da je prišel čas, da spregovorim o lastnih šibkostih, o neuspehih. Ko sem razmišljala o vseh preteklih dogodkih, sem kljub vsemu spoznala, da ne bi ničesar spreminjala, kajti čisto vsaka izkušnja – tako dobra kot slaba – me je izklesala v osebo, kakršna sem danes.''

Kmalu po velikem uspehu pa se je njeno življenje obrnilo na glavo. Leta 2003 je na enem od mednarodnih letov sedela na letalu, ki je prestalo hujšo turbulenco in takrat je tudi doživela svoj prvi panični napad. Po tem dogodku so se ti le še stopnjevali – postalo jo je strah tunelov, dvigal in vseh tesnih prostorov. ''Bila sem v najboljšem obdobju svojega življenja, imela sem čudovito kariero, z družino sem bila v zelo dobrih odnosih in vedno sem se dojemala kot pozitivno osebo. Ko so se v moji glavi začeli pojavljati nerazložljivi strahovi in negativne misli, sem se počutila tako nemočno ... V določenih trenutkih sem se počutila, kot bi mi primanjkovalo zraka, moj svet se je manjšal ...''

Ko so se panični napadi začeli stopnjevati do te mere, da jim ni mogla ubežati niti v zavetju lastnega doma, je poskušala storiti samomor: ''Stala sem na robu balkona in razmišljala o tem, kako bi bilo, če se prepustim in skočim ... Če dokončno prekinem tok negativnih misli.''