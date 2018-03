Zvezdnica paparace ugnala v kozji rog

Olivia Wilde (Foto: Profimedia)

Olivia Wilde se je v udobnih oblačilih odpravila po opravkih, na losangeleških ulicah pa so jo v objektiv ujeli paparaci. Sprva so mislili, da jih 33-letna zvezdnica ni opazila in so jo še naprej veselo fotografirali.

Paparaci so Olivio ujeli na ulicah Los Angelesa, ona pa jim je vrnila milo za drago in jih fotografirala nazaj. (Foto: Profimedia)

A igralkino ostro oko jih je seveda opazilo, ko so se skrivali za drevesom, zato jim je želela vrniti milo za drago. V roke je vzela svoj telefon in jih fotografirala, fotografijo pa nato objavila na Instagramu, kjer ima 2,7 milijona sledilcev.

''Všeč mi je tip, ki misli, da je skrit za grmom,'' je bila sarkastična Olivia.