Razvpita fotografija postala sporni meme: 'Sporoča, da moški ženske menjavajo kot službe'

To pa ni ušlo budnemu očesu javnosti in primer se je znašel na mizi švedskega oglaševalskega ombudsmana. Ta po poročanju The Local, ki ga povzema Guardian, pravi, da gre za diskriminatorno uprizarjanje vloge žensk:"Oglas žensko predstavlja kot objekt, kot stvar, ki je hitro zamenljiva, sporoča, da je na ženskah zanimiv le njihov videz, stereotipizira moško in žensko spolno vlogo ter sporoča, da moški ženske menjavajo kot služb e."

Poleg tega naj podoba ne bi imela prav velike zveze z dejanskim namenom oglasa - ta je bil rekrutiranje novih prodajalcev, IT inženirjev in spletnih oblikovalcev.

Sporni oglas je luč sveta zagledal aprila in kmalu je bilo pod njim skoraj 1000 komentarjev, večinoma žensk, ki so menile, da je "neumen in seksističen". Komentatorji so podjetju očitali, da v svojih vrstah očitno ne želi ne žensk, ne "moških z možgani".

Sofie Sundåker je zapisala: "Popolnoma nepomembno je, da gre za priljubljeni meme. Če ne razumete, da je to seksistična podoba, potem očitno niste primerno delovno mesto za katero koli žensko, ki želi, da se jo na delovnem mestu spoštuje."

Podjetje je na Facebooku v svoj zagovor zapisalo, da so želeli le "ilustrirati, da so privlačen delodajalec", zato so za to uporabili meme. "Vsak, ki pozna kulturo memov, ve, da gre pri memih za interpretacijo. Spol je v tem kontekstu nepomemben. Poanto memov smo razložili tudi obmudsmanu, ampak očitno te zadeve vidi drugače," so po odločitvi razočarano ugotovili v podjetju, kjer menijo, da če bi že morali biti za kaj kaznovani, bi bilo to lahko le zato, ker so upobili "star, prežvečen meme". Fotografija je bila aprila razglašena za meme leta in je eden najpogosteje uporabljanih memov leta 2017, z njo so se ljubitelji memov igrali tako, ko je bilo treba komentirati glasbo in TV oddaje kot tudi politiko.

Čeprav je Švedska običajno visoko na lestvicah spolne enakosti, jim gre slabo prav na področju oglaševanja, kjer so se leta 2016 med vsemi skandinavskimi državami odrezali najslabše. Tudi zato je očitno njihov nadzorni organ tokrat svoje poslanstvo vzel zelo resno.