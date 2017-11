4 razlogi, zakaj je konoplja znana tudi kot čudež narave

Kaj je CBD in kako deluje?

CBD oziroma kanabidiol je ena izmed glavnih aktivnih kemijskih spojin v konoplji. Nahaja se tako v industrijski kot medicinski konoplji, le da se v prvi nahaja v manjši meri, druga pa ima večji spekter terpenov, kar njegove terapevtske učinke še izboljša.

CBD se ob vnosu v telo v celicah veže na kanabinoidne receptorje, ki se kot del endokanabinoidnega sistema nahajajo po celem telesu. Ta sistem po celotnem telesu regulira učinke zunanjih vplivov na notranje dejavnike in si ves čas prizadeva doseči stabilno homeostazo – fiziološki proces, ki omogoča, da se fiziološki procesi in telesna zgradba organizma kljub večjim spremembam v okolici ne spreminjajo veliko.

1. Interakcija CBD-ja z endokanabinoidnim sistemom

Kot rečeno, terapevtski potenciali CBD-ja izvirajo iz njegove sposobnosti vplivanja na endokanabinoidni sistem, in to je tudi prvi ter najpomembnejši izmed razlogov, ki konopljo postavljajo na piedestal. Endokanabinoidi, človeku lastni kanabinoidi kot del centralnega sistema vplivajo na različne fiziološke procese v telesu, med drugim na apetit, zaznavanje bolečine, razpoloženje in spomin, pa tudi na delovanje imunskega in živčnega sistema. V možganih endokanabinoidni sistem še posebej regulira živčne prenašalce, ki so ključni za komunikacijo znotraj telesa. Kanabinoidi, prisotni v konoplji, pa vplivajo na različne vidike tega sistema, kar je razlog, da se je CBD izkazal za dobrega kandidata pri lajšanju bolečin in simptomov pri različnih vrst bolezenskih stanj:

- vseh vrst raka

- želodčnih težav

- holesterola

- kronične utrujenosti

- alergij in astme

- ekcemov, dermatitisa in luskavice

- različnih vrst vnetij in virusov

- oslabelosti imunskega sistema

- bolečin v kosteh, mišicah in sklepih

- sladkorne bolezni

- epilepsije

- glavkoma

- multiple skleroze

- artritisa in revmatizma

- anoreksije

- Crohnove bolezni

- Parkinsonove bolezni

- AIDS-a

2. Konoplja pomaga tudi v primeru duševnih bolezni

Ni skrivnost, da duševnim boleznim pravimo tudi bolezni sodobnega časa – zaradi vse prehitrega tempa življenja nam pogosto zmanjkuje časa, da bi poskrbeli za svoje telesno in duševno ravnovesje. Na srečo pa nam ju CBD pomaga vzpostaviti na popolnoma naraven način.

Zdravstvena stroka je tako opazila navdušujoče rezultate pri lajšanju simptomov:

Anksioze in paničnih napadov

Učinki CBD-ja so znani kot močna protiutež psihotičnim lastnostim THC-ja, druge najbolj znane spojine v konoplji, saj nevtralizira tesnobo in preganjavico. Raziskave so med drugim pokazale tudi, da CBD zmanjšuje intenziteto in trajanje tesnobe, obenem pa pozitivno vpliva na govor, kognitivne okvare in lajša splošno nelagodje.

Depresije

CBD se je kot močan, a naravni antidepresiv izkazal za izjemno koristnega tudi pri izboljševanju razpoloženja. In ne le to – ljudem s simptomi depresije, ki jim pogosto primanjkuje apetita, za nameček pa še slabo spijo, pomaga do boljšega spanca, obenem pa lahko uravnava tudi apetit.

Shizofrenije in psihoze

CBD ne pomaga le uravnotežiti občutkov tesnobe in psihoze, ki ju lahko sproži THC, ampak pomaga tudi pri drugih simptomih psihoze. Kot so pokazale nekatere klinične študije, bi lahko CBD postal uspešna alternativa antipsihotičnim zdravilom.

3. Konoplja je idealna tudi za lajšanje težav pri živalih

Ker imamo vsi sesalci v telesu endokanabinoidni sistem, ki komunicira s kanabinoidi, lahko konoplja koristi tudi našim hišnim ljubljenčkom. To potrjujejo tudi mnogi veterinarji, saj CBD ni psihoaktiven ali nevaren, hkrati pa ga živali dobro prenašajo. Kanemo ga lahko med hrano ali pa kar na svoj prst, s katerega ga žival poliže. Je pa potrebno vzeti v obzir, da so si živali med seboj različne, zato je potrebno odmerek in način uživanja CBD-ja prilagoditi vsaki živali posebej. Priporočljivo je pričeti z majhnim odmerkom in sproti opazovati njihovo počutje, še bolje pa je, če se pred samim nakupom za nasvet obrnemo na strokovnjaka.

4. CBD izdelki so izjemno preprosti za uporabo

Konoplja ima vrsto koristnih učinkov na naše počutje, strokovnjaki pa najbolj priporočajo uživanje CBD-ja v obliki izdelkov, ki so za razliko od uživanja čiste konoplje bogatejši s kanabidiolom in preprostejši za uporabo.

Premagajte težave z zdravjem po naravni poti s certificiranimi konopljinimi produkti SupraHemp dobavitelja HempMedico

Spletna trgovina HempMedico.si ponuja široko izbiro vrhunskih izdelkov SupraHemp preverjene nemške kakovosti z visoko vsebnostjo CBD-ja:

CBD olje oziroma konopljino olje nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila – nenasičene maščobne kisline, vitamine, aminokisline in ostale pomembne snovi.

CBD smolo – ki je konopljin ekstrakt. Uporaba smole je zelo enostavna in učinkovita.

CBD kristale – imajo prav tako antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole.

CBD vapor olje je primerno za vse tiste, ki jim ustreza uporaba uparjevalnika. Njegova glavna prednost je, da se zaradi inhaliranja prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok.

Lahko se ga uživa tudi kot dopolnilo k terapijam z zdravili, vendar se pred uporabo posvetujte tudi z osebnim zdravnikom, saj lahko v nekaterih primerih poveča učinkovitost zdravil.

Izkušnje uporabnikov

Nuša, 41 let, administratorka

»CBD olje zame ni nova stvar, saj ga zaradi težav z astmo uživam že približno 3 leta. Najprej sem odmerke jemala po lastni presoji in na podlagi priporočil na internetu, a sem ves čas pogrešala neko drugo, strokovno mnenje. Potem pa sem izvedela za podjetje HempMedico in se odločila za kupovanje njihovih produktov zaradi možnosti strokovnega svetovanja, ki jo ponujajo vsakemu kupcu. To se mi zdi zelo pomembno, saj me za to usposobljeni strokovnjaki tako vodijo skozi celoten proces zdravljenja in mi sproti pomagajo oblikovati mojim težavam primerno terapijo.«

Jaša, 25 let, grafični oblikovalec

»Moj delovni urnik je zelo fleksibilen, kar ima tako prednosti kot tudi slabosti. Pogosto delam pozno v noč, čez dan pa kljub neprestani utrujenosti ne morem spati, kar se precej pozna na mojem počutju. Na spletu sem prebral kar nekaj člankov o koristih jemanja konopljinega olja in se odločil poskusiti. Po dobrem tednu uživanja 10 % CBD olja že lahko rečem, da lažje in bolje spim, predvsem pa sem manj utrujen.«

Jani, 59 let, negovalec v domu za ostarele

»Več kot polovico svojega življenja v domu za ostarele opravljam poklic negovalca. Delo mi je zelo všeč, a pa ima tudi svoje slabosti – že skoraj vse od začetka me namreč spremljajo hude bolečine v križu in trtici, zaradi česar imam tudi težave s sedenjem. Že več let pridno delam vaje za hrbtenico in se redno gibljem, vendar pa bolečine kar niso hotele pojenjati. Osebni zdravnik mi je zato svetoval, naj poskusim še s CBD-jem, ki naj bi pomagal že mnogim. Najprej sem jemal 20 % CBD smolo, po treh mesecih pa sem zaradi napredka presedlal na 10 % CBD olje. Sedaj ga uživam samo še za preventivo oziroma da preprečim pojav novih bolečin.«

