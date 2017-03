Mama plesalca Nejka Petra Levaka: Samo zdravstveni ekipi se lahko zahvalim, da je moj sin danes zdrav

Danes zdravega plesalca, 25-letnega Nejka Petra Levaka, ki ga trenutno lahko gledamo v šovu Zvezde plešejo, so kot novorojenčka prepeljali iz brežiške porodnišnice v Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC Ljubljana), saj je bilo zaradi dihalne stiske ogroženo njegovo življenje.

Nejko Peter Levak pleše že 14 let in trenutno s soplesalko Iryno Osypenko Nemec sodeluje v našem šovu Zvezde plešejo.

"Ne bi si znala več predstavljati, da bi še kakšna mama s hudo bolnim novorojenčkom toliko dni preživela v negotovosti, kako je z njenim otrokom. Kajti takrat namreč nisem mogla spremljati mojega sinka na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike UKC Ljubljana in samo celotni takratni zdravstveni ekipi se lahko zahvalim, da je moj sin danes zdrav. Želim si, da se to področje prevozov kritično bolnih otrok res čim prej uredi," je povedala njegova mama Vladimira Medvešek.

Nejko Peter Levak z mamo Vladimiro Medvešek (Foto: UKC Ljubljana)

V 40 letih so prepeljali več kot 6.000 bolnikov



Leta 1974 so v ljubljanskem UKC odprli prvo multidsiciplinarno pediatrično Enoto za intenzivno terapijo (EIT), in sicer v sklopu oddelka, ki se danes imenuje Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT). Dve leti pozneje, leta 1976, pa so organizirali transport življenjsko ogroženih novorojenčkov iz vseh slovenskih porodnišnic. Pediater in medicinska sestra, ki sta v pripravljenosti, gresta po ogroženega novorojenčka, ga stabilizirata in pripeljeta v EIT.

Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, so od leta 1976 do konca leta 2016 na tak način transportirali več kot 6.000 bolnikov. Leta 1976 je bilo teh bolnikov 11, leta 1984 pa že 294, to je najvišja številka transportiranih otrok – novorojenčkov, ki so jo zabeležili. Po tem letu se je v Slovenijo vpeljal transport in utero (prevoz noseče ženske v terciarni center, če se v nosečnosti pojavijo zapleti). Zaradi tega je številka pričela padati in se je ustalila pri 180 do 220 pripeljanih otrok na leto.

Leto pozneje sta se odprli še dve intenzivni enoti v Sloveniji – multidisciplinarna pediatrična intenzivna terapija v Splošni bolnišnici Maribor, danes Klinika za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in Enota intenzivne nege in terapije novorojenčkov (EINTN) Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Takrat so pričeli transportirati novorojenčke pod telesno težo 1000 gramov na Ginekološko kliniko, kar je še vedno doktrina, ker je EINTN usmerjena v to problematiko. Če so novorojenčki še v stabilni fazi in potrebujejo samo intenzivni nadzor, jih sprejme Klinični oddelek za neonatologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Nejko s soplesalko Iryno. (Foto: Miro Majcen)

Helikopter lahko uporabijo le ob lepem vremenu

"Leta 1986 smo pričeli izvajati transport tudi s pomočjo helikopterske službe. Tisto leto je bilo transportiranih 3,6 odstotka bolnikov s helikopterjem, največ jih je bilo transportiranih s helikopterjem leta 1998: 39,5 odstotka, sicer pa se je ta odstotek gibal od 20 do 30 odstotkov," je povedal Ivan Vidmar, predstojnik KOOKIT Kirurške klinike UKC Ljubljana. Helikopter lahko uporabljajo samo ob lepem vremenu, ponoči in ob slabem vremenu ne leti. Smiselno ga je uporabiti, če je razdalja do porodnišnice 50 km ali več.

Glavni razlogi za medbolnišnični prevoz kritično bolnih novorojenčkov (in dojenčkov) so po Vidmarjevih besedah dihalna stiska novorojenčka (bolezen hialinih membran, sindrom aspiracije mekonija), prirojene anomalije, sepsa, huda obporodna hipoksija, pri dojenčkih pa akutna respiratorna odpoved ob prebolevanju bronhiolitisa, akutna obolenja v trebuhu, ki zahtevajo kirurško zdravljenje ter sepsa. Poleg novorojenčkov namreč transportiramo tudi dojenčke do šestega meseca starosti, če jih lahko namestijo v transportni inkubator.

"Prizadevanja za sistemsko ureditev transporta hudo bolnih otrok do 18 leta starosti na nacionalni ravni podpiramo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor," je povedala predstojnica Klinike za pediatrijo v UKC Maribor Nataša Marčun Varda.

Leta 1974 so v ljubljanskem UKC odprli prvo multidsiciplinarno pediatrično Enoto za intenzivno terapijo, dve leti pozneje pa so organizirali transport življenjsko ogroženih novorojenčkov iz vseh slovenskih porodnišnic. (Foto: UKC Ljubljana)

Najboljši bi bil kombiniran sistem PIC - NIC

V Sloveniji je treba urediti zakonsko regulativo tako, da bo ustrezala sodobni medicinski doktrini in bo tudi predstavljala podlago za ustrezno finančno vrednotenje, še pravijo v ljubljanskem UKC. V Evropi je v zadnjem času veliko razprave, ali izključno neonatalni transport (NIC – neonatal intensive care) in posebej pediatrični (PIC – paediatric intensive care) ali morda kombinacija obeh (PIC – NIC). Veliko evropskih mest, tudi velemest, se odloča za kombinirani sistem, ki se zdi najbolj racionalen z ustreznim razmerjem med učinkovitostjo in ceno.

Slovenija z dvema milijonoma prebivalcev naj bi imela en takšen center, ki pa mora biti neodvisen, s stalnim in pridruženim osebjem. Kombiniran sistem (PIC – NIC) je kot dober primer iz katalonske prakse predstavil tudi Pedro Dominguez-Sampedro.

"Letos smo po 40-tih letih dosegli, da nam medicinski del te storitve priznava in finančno krije Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), na Ministrstvu za zdravje (MZ) pa se sprejema investicijski načrt za posodobitev in razširitev te dejavnosti," so še zapisali.

Kako deluje KOOKIT?

KOOKIT - Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike UKC Ljubljana ima že 40 let organizirano transportno službo za prevoz kritično bolnih novorojencev in dojenčkov do šestega leta starosti po načelu "evakuacija k sebi".

Transportna služba ima 24-urno pripravljenost. Letno prepeljejo okrog 180 kritično bolnih otrok. Skupno so v vseh 40 letih delovanja prepeljali blizu 6.800 otrok. Prevozi se opravljajo z reševalnimi vozili in helikopterji. Če so helikopterji za prevoz inkubatorja v okvari, predstavljajo težavo v dosedanji organizaciji prevozov v Sloveniji tudi napotne ustanove, saj nimajo na voljo usposobljenega medicinskega osebja in opreme, ki bi omogočala stalno pripravljenost za prevoz življenjsko ogroženih otrok.

Na KOOKIT imajo strokovno usposobljeno medicinsko ekipo, intenzivistično usmerjenega pediatra ali anesteziologa in diplomirane medicinske sestre, ki se kadarkoli lahko vključijo v prevoz pri premestitvah življenjsko ogroženih otrok iz napotne ustanove v Enoto intenzivne terapije KOOKIT iz vse Slovenije.