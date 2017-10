6 koristi uporabe konoplje, ki bi jih moral poznati vsak

Revolucionarni izsledki raziskav, ki spreminjajo svet

Konopljo in njene mnoge terapevtske lastnosti so poznali že pred pričetkom našega štetja, saj so stara ljudstva z njo na naraven način lajšala mnoge tegobe in bolezenska stanja. Ker dandanes po svetu zaradi nezdravega načina življenja ali neprimernih bivanjskih razmer vedno več ljudi oboleva za takšnimi in drugačnimi boleznimi, so se raziskovalci podali v iskanje rešitve.

Pred nekaj desetletji so tako prišli do revolucionarnega odkritja – odkritja kanabidiola (CBD-ja), kemijske spojine, ki se nahaja v konoplji in ima čudežne učinke na naše telo. CBD je poleg THC-ja drugi najbolj prisoten kanabinoid v večini vrst konoplje, za razliko od THC-ja pa ne povzroča psihoaktivnih učinkov, zato je popolnoma varen za uporabo. To pa je tudi razlog, da na trgu najdemo vedno več izdelkov oziroma prehranskih dopolnil na osnovi CBD-ja, saj so primerni za vsakdanjo rabo.

S konopljo do telesnega ravnovesja

CBD je med uporabniki po vsem svetu vedno bolj priljubljen zaradi svoje sposobnosti vplivanja na endokanabinoidni sistem, signalno omrežje v našem telesu, ki uravnava komunikacijo med celicami. Skrbi za uravnoteženo delovanje vseh procesov v našem telesu in mu pomaga vzpostavljati in ohranjati ravnovesje. Porušeno ravnovesje je namreč pogost vzrok za nastanek številnih bolezni sodobnega časa.

Katere tegobe 21. stoletja pomaga lajšati konoplja?

Stres in tesnobo

Stres je nedvomno postal eden od stalnih spremljevalcev v našem vsakdanu, s tem pa tudi eden izmed najpogostejši razlogov za tveganje za nastanek različnih obolenj. Naši predniki so stres izkusili v nevarnih in vznemirljivih situacijah, na primer, ko so iskali različne načine, kako preživeti. Nasprotno pa smo predvsem v zahodnih družbah stresu zaradi sodobnega načina življenja izpostavljeni tako rekoč ves čas.

Običajna zdravila za lajšanje kroničnega stresa in tesnobe so učinkovita le na kratek rok, žal pa lahko povzročijo tudi mnogo stranskih učinkov. Konoplja oziroma CBD pa je po drugi strani zelo učinkovita alternativa tem zdravilom, saj na povsem naraven način lahko zmanjšuje fiziološke znake stresa, kot so srčni utrip, krvni pritisk in telesna temperatura, učinkovito pa zmanjšuje tudi intenziteto ter trajanje tesnobe.

Nespečnost

Konopljo že dolgo uporabljajo ljudje, ki imajo težave s spanjem, na primer z nespečnostjo, in ravno v te namene se uporablja tudi CBD. Učinkovit je zato, ker podaljšuje trajanje spanca in izboljšuje sam cikel spanja, še posebej ko pride do REM faze, ko so naši možgani najbolj aktivni. Dodatna prednost njegove uporabe pa je, da lahko z njo prenehamo kadarkoli, saj za razliko od mnogih zdravil proti nespečnosti ne povzroča odvisnosti.

Bolečino

CBD se je izkazal za učinkovitega pomočnika tudi pri lajšanju bolečine, saj je znan kot močan analgetik, ki lajša tudi najhujše bolečine. Razlog za tem se v skriva v njegovi sposobnosti oviranja živčnih prenašalcev, ki so odgovorni za prenašanje bolečine po telesu. Hkrati ima tudi izjemne protivnetne lastnosti; vnetja so eden izmed glavnih vzrokov za nastanek različnih bolezni, možnosti za njihov nastanek pa se z vsakodnevno uporabo CBD-ja močno zmanjšajo.

Težave s srcem

CBD je zaradi visoke vsebnosti antioksidantov nadvse dobrodošel tudi pri lajšanju težav s srcem. Na enak način kot zdravila, ki pomagajo širiti krvne žile, namreč sprošča napetost v arterijah in s tem spodbuja večji pretok krvi do naših organov. CBD pa ne le znižuje krvni pritisk, ampak povečuje tudi srčni utrip, zaradi česar srce hitreje in bolj učinkovito črpa kri in s tem telesu zagotavlja boljši dotok kisika in hranljivih snovi.

Raka

Rak je verjetno ena najbolj zahrbtnih bolezni v vsej človeški zgodovini. Kljub temu, da poleg običajnih zdravil, ki jih zdravniki predpišejo ob zdravljenju, obstaja kar nekaj naravnih alternativ, pa vse niso učinkovite oziroma ne koristijo na dolgi rok. V nasprotju z njimi ima CBD vrsto pozitivnih učinkov, ki lahko telesu dolgoročno lahko pomagajo okrevati za to boleznijo. CBD ima močan zaviralni učinek na tumorne celice, saj zavira množenje rakavih celic, obenem pa blaži stranske učinke kemoterapije.

Težave s kožo

Še ena izmed tegob sodobnega časa, ki lahko močno zmanjšajo kvaliteto življenja. Na srečo tudi tukaj lahko na pomoč priskoči konoplja. Konopljino olje ima zaradi vsebnosti omega-3 in omega-6 maščobnih kislin podobno zgradbo kot kožni lipidi, zato pomirja in deluje kot naravni vlažilec ter povečuje elastičnost kože – pomaga predvsem ljudem s suho, utrujeno ali dehidrirano kožo.

Koristi lahko tudi pri zdravljenju aken, saj naj bi zmanjšal lipidno proizvodnjo lojnic v koži. Ko so lipidi ovirani, namreč ne morejo proizvajati olja, manj olja pa pomeni tudi manj aken. CBD ima tudi protivnetne učinke, kar je še posebej v pomoč pri razdraženi koži in raznih dermatitisih ter luskavici.

Premagajte svoje tegobe s certificiranimi konopljinimi produkti SupraHemp dobavitelja HempMedico

Ker smo se o blagodejnih učinkih konoplje in CBD-ja na naš organizem prepričali tudi iz prve roke, smo se v HempMedicu odločili ljubezen do njiju ponesti naprej in dvigniti raven ozaveščenosti o njuni uporabi ter koristih, ki jih prinašata.

Naši strokovnjaki so na 1. konopljinem sejmu v Sloveniji KONOPLJA IN ZDRAVJE, ki je potekalo v sklopu sejma Nega-zdravje na Gospodarskem razstavišču, še dodatno izpopolnili svoje znanje, ki ga želijo deliti z vami in vam pomagati ponovno vzpostaviti ravnovesje v vašem telesu.

Posebej za vas smo edini v Sloveniji oblikovali bogato ponudbo certificiranih CBD izdelkov vrhunske nemške kakovosti znamke SupraHemp, ki so dostopni v naši spletni trgovini HempMedico.si, in so že prepričali uporabnike po vsej Evropi.

Konopljina smola oziroma CBD smola je v posebnem procesu pridobljena s pomočjo ogljikovega dioksida. Ta metoda pridobivanja CBDja je izjemno učinkovita, saj omogoča pridobivanje zelo močnih in čistih izvlečkov.

Konopljino olje oziroma CBD olje nastane prek posebnega postopka obdelave, v katerem obdrži vsa pomembna hranila, ki jih potrebuje naše telo: nenasičene maščobne kisline, vitamine, aminokisline …

Konopljine kapljice nakapljamo pod jezik, lahko pa jih zmešamo z medom ali jedilnim oljem. Zelo priljubljena je tudi uporaba vapor olja z uparjevalniki, s pomočjo katerih lahko CBD inhaliramo v obliki prijetne pare.

Konopljini kristali oziroma CBD kristali imajo prav tako antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole. Zmešamo jih lahko z etekočino v uparjevalniku, jih dodamo k masi za peko peciva oziroma slaščic ali pa jih zmešamo z jedilnim oljem (najbolj primerno je konopljino, olivno ali kokosovo olje).

Zaupa nam že več kot 2300 zadovoljnih uporabnikov

Karla, 42 let, natakarica

»Na srečo sem izvedela za konopljo in lani poskusila z 10 % CBD oljem – od takrat dolgotrajnih prehladov ni več, pa tudi utrujena sem veliko manj.«

»Delo v gostilni je zelo fleksibilno, kar človeka lahko hitro izčrpa. Sama utrujenost občutim predvsem v hladnejših mesecih, saj se pogosto prehladim, ko moram večino časa prehajati iz notranjih prostorov na teraso, saj se nimam vedno časa dobro obleči. Vse bi bilo lepo in prav, a kaj, ko se moji prehladi zavlečejo in trajajo tudi po nekaj mesecev skupaj. Na srečo sem izvedela za konopljo in lani poskusila z 10 % CBD oljem – od takrat dolgotrajnih prehladov ni več, pa tudi utrujena sem veliko manj.«

Štefan, 75 let, upokojeni farmacevt

»Odkar sem svojo terapijo dopolnil še s 20 % CBD smolo, so moje bolečine redkejše, z boleznijo pa se spopadam veliko lažje.«

»Pred šestimi leti so se mi pojavile hude bolečine v mišicah in sklepih in osebni zdravnik mi je postavil diagnozo fibromialgije, t. i. kroničnega mišično-skeletnega sindroma, ter mi predpisal terapijo z zdravili. Ta so moje bolečine sicer nekoliko omilila, a s stanjem še vedno nisem bil zadovoljen. Zdravje mi veliko pomeni, zato sem pričel raziskovat še druge možnosti in izvedel za blagodejne učinke CBD smole. Odkar sem svojo terapijo dopolnil še s 20 % CBD smolo, so moje bolečine redkejše, z boleznijo pa se spopadam veliko lažje.«

Več o izkušnjah naših zadovoljnih uporabnikov si lahko preberete TUKAJ >>

S strokovnim svetovanjem do boljšega počutja

Kljub temu, da uporaba CBD-ja ne ovira naših vsakdanjih opravil, ker nima psihoaktivnih učinkov, pa se je pred uporabo priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki nam lahko svetuje, kakšen odmerek in način uporabe izbrati. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na to, kakšna količina CBD-ja in v kakšni obliki bo komu ustrezala, so posameznikova velikost telesa, njegova presnova in morebitne zdravstvene težave. Glavni napotek, ki ga je potrebno upoštevati pred uporabo CBD-ja, je, da je vedno potrebno pričeti z najmanjšim priporočenim odmerkom, ki ga lahko nato povečujemo glede na želene rezultate.

PRIPOROČILO: V primeru nosečnosti ali težjih bolezenskih stanj se pred uporabo CBD-ja posvetujte z osebnim zdravnikom.

V HempMedicu si zaradi dolgoletnih pozitivnih izkušenj s konopljo in CBD-jem prizadevamo, da svoje znanje ponesemo naprej in s tem tudi vam pomagamo na poti do telesnega in duševnega ravnovesja. Vsakemu izmed naših uporabnikov zato nudimo individualno strokovno svetovanje. Ker si niti dva človeka nista enaka, vsakogar vodimo skozi celoten proces zdravljenja:

Na začetku se pogovorimo o vaših težavah, dilemah in pričakovanjih.

Sledi načrtovanje terapije, kjer v skladu z vašimi težavami oziroma potrebami izberemo način uživanja CBD-ja, odmerek in frekvenco odmerjanja izdelka.

Vsem uporabnikom smo vedno na voljo tudi v nadaljevanju terapije, skozi celotno izkušnjo. V primeru izboljšanja ali poslabšanja stanja temu primerno prilagodimo odmerek in sproti spremljamo njihovo stanje.

Za vsa vprašanja so vam naši strokovnjaki ves čas na voljo na telefonski številki 031 624 777. Če ste vešči računalnika, pa nam lahko pošljete tudi sporočilo po elektronski pošti info@hempmedico.si ali oddate povpraševanje na naši spletni strani HempMedico.si oziroma na naši Facebook strani v zasebnem sporočilu.

