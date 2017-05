Ali uporaba elektronskih naprav vpliva na to, da otrok kasneje spregovori?

Študija je pokazala, da lahko otrok, ki je več kot pol ure na dan pred zaslonom, kasneje spregovori. (Foto: Thinkstock)

Ali tehnologija, kot so pametni telefoni, tablice, mobilni telefoni lahko vplivajo na razvoj otroka? Ali tehnologija vpliva na možgane, ali omejuje socialni razvoj otroka, pušča čustvene posledice? Z vsemi temi pomisleki se soočajo mlade generacije staršev, ki živijo v tehnološko najbolj razvitem času do sedaj.

Prejšnji četrtek so na akademskem srečanju pediatrov v Torontu predstavili študijo, ki je odkrila nekaj zanimivih ugotovitev na to temo, poroča CNN. Študija je namreč pokazala, da več časa, kot ga bodo otroci v starosti od šest mesecev do dveh let preživeli pred zasloni, kot so denimo tablica ali pametni telefon, verjetneje je, da bodo kasneje spregovorili.

"Verjamem, da je to prva študija, ki je preučila vpliv mobilnih medijskih naprav na zamudo govora pri otrocih," je povedala Catherine Birken, avtorica študije, sicer pa raziskovalka, znanstvenica, profesorica pa tudi pediatrinja v bolnišnici za otroke v Torontu v Kanadi. "Gre za prvi vpogled na to področje, potrebno bo še veliko dela, preden bodo rezultati potrjeni tudi v praksi," je še dodala.

V študijo vključenih 900 otrok

V študiji, ki je vključevala skoraj 900 otrok, starši poročajo, koliko časa so njihovi otroci preživeli pred zasloni pri starosti 18 mesecev. Raziskovalci so nato uporabili tako imenovani kontrolni seznam za dojenčke, potrjeno presejalno orodje, za ocenjevanje jezikovnega razvoja otrok. Med drugim so ugotavljali tudi, ali je otrok pri tem, da bi dobil pozornost, uporabljal zvoke ali besede, ali je besede uporabil smiselno, pa tudi, koliko besed je uporabil.

Namesto tega, da otroku v roke potisnete pametni telefon ali tablico, se z njim raje pogovarjajte. (Foto: Thinkstock)

Študija je pokazala, da je dvajset odstotkov otrok za zasloni v povprečju prebilo 28 minut na dan. Vsako 30-minutno povečanje dnevnega časa na zaslonu je povezano s kar 49-odstotnim povečanim tveganjem, da bo otrok spregovoril kasneje. Raziskava pa ni odkrila nobene povezave med uporabo ročne naprave in drugih načinov komuniciranja, kot so geste, govorica telesa in socialne interakcije.

Pediatrinja sicer poudarja, da je potrebno veliko več raziskav, da bi ugotovili, ali uporaba tehnologije dejansko povzroča zamude pri govoru. Preučiti je treba tudi, katere vsebine si ogledujejo majhni otroci, pa tudi, ali to počnejo skupaj s starši oziroma skrbniki, še dodaja.

"Dejansko bi morali imeli dokaze o vplivu tehnologije na otroke, nato pa bi o tem obvestili starše in zdravnike skupaj s priporočili, kaj je treba storiti," je še dejala Birkenova.

"Nujno moramo raziskovati naprej, vseeno pa ta študija ne podpira sedanjega priporočila ameriške akademije pediatrov, ki staršem otrok, mlajših od 18 mesecev, odsvetuje, da bi otroka posadili pred kakršen koli zaslon," dodaja zdravnica.

Skupina ameriških pediatrov svetuje popolno abstinenco

Skupina ameriških pediatrov je namreč prepričana, da sta lahko hrup in dogajanje na zaslonu za majhnega otroka moteča in se lahko prekine povezava med otroci in starši. Skupina je sprva priporočala popolno prepoved uporabe tehnologije tudi za otroke, stare med 18 in 24 mesecev, a je lani priporočilo umaknila. Namesto popolne prepovedi skupina priporoča, da starši izberejo visoko kakovostne programe in si jih ogledajo skupaj z otroci, ki naj jim pomagajo razumeti tisto, kar se na zaslonu dogaja.

Naprave so povsod, a uporabo pri otrocih je treba omejiti, ugotavljajo raziskovalci. (Foto: Thinkstock)

Okoli 40 odstotkov otrok, mlajših od dveh let, uporablja mobilne naprave, je že leta 2013 ugotovila študija neprofitne organizacije Common Sense Media, ki nudi pomoč otrokom, staršem in vzgojiteljem pri spopadanju s tehnologijo. Te številke so danes, nekaj let kasneje, ko so pametni telefoni skoraj v vsakem gospodinjstvu, še toliko višje.

Škoda je velika, če otroka, namesto da se z njim pogovarjate, posadite pred zaslon

"Študija poudarja nekatere od možnih tveganj, povezanih z uporabo tehnologije, posebej ročne mobilne naprave," je dejal Michael Robb, direktor raziskav za Common Sense Media. "Negativni učinki se lahko pokažejo, če starši interakcijo z otrokom, kot so denimo igranje, branje, govorjenje, petje, ki so ključnega pomena za zdrav razvoj otroka, nadomestijo z zaslonom elektronskih naprav," je še dejal Robb.

Prvi dve leti za otrokov govor odločilni

Michelle MacRoy-Higgins in Carlyn Kolker raziskujeta razvoj govora pri dojenčkih in majhnih otrocih in vodita projekt Čas za pogovor: Kaj morate vedeti o govoru vašega otroka in govornem razvoju.

MacRoy-Higginsove, sicer izredne profesorice na oddelku za govorno patologijo, ki je kot jezikovna terapevtka delala z več sto dojenčki, malčki in majhnimi otroci, rezultati študije ne presenečajo. "Vemo, da se majhni otroci jezika najbolje naučijo skozi interakcijo in sodelovanje z drugimi ljudmi, in vemo tudi, da imajo otroci, ki poslušajo manj jezika v svojih domovih, revnejši besedni zaklad," je povedala.

Po njenem mnenju sta prvi dve leti otrokove starosti odločilni, saj predstavljata jezikovni temelj otroka, ki je pomemben tudi za šolski uspeh, je prepričana. "Zamude z govorom so lahko povezane s težavami pri učenju branja in pisanja v osnovni šoli."

Za razvoj jezika sta najpomembnejši prvi dve leti. (Foto: Thinkstock)

Časi se spreminjajo in če iPhona ali Ipada leta 2006 še ni bilo, so te naprave danes na vsakem koraku, zato zaskrbljenost staršev ni nič neobičajnega, dodaja terapevtka. "Naprave so povsod, tega ne moremo prezreti, to je dejstvo. Pomembno pa je, da so starši z vplivi tehnologije na otroka seznanjeni," dodaja Kolkerjeva, nekdanja novinarka Bloomberg News in Reutersa, ki se je MacRoy-Higginsovi pri projektu Čas za pogovor pridružila pred petimi leti.

Najboljši nasvet za starše, pravita nosilki projekta, je interakcija z otrokom. Najboljši način, da se lahko naučijo jezika, je pogovor, igra z otrokom ter uporaba različnega besedišča skozi pripovedovanje zgodb. "To je brezplačno in enostavno," je še dejala MacRoy-Higginsova, sicer mati dveh otrok.