Bakterije gonoreje že povsem odporne na antibiotike 

Bakterija Neisseria gonorrhoea je vse bolj odporna. (Foto: Thinkstock)

Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila na širjenje novega seva gonoreje, ki je odporen na antibiotike, potem ko so superbakterijo odkrili pri vsaj treh ljudeh.

Opozorili so na zelo resno situacijo, saj je bakterija ena izmed najbolj odpornih oblik bolezni, ki se širi prek spolnih odnosov. Le še vprašanje časa je, kdaj bodo antibiotiki povsem neuporabni v boju s to boleznijo.

''Gonoreja je zelo pametna bakterija. Kadarkoli zoper njo uvedemo nov antibiotik, se prilagodi,'' je komentirala Teodora Wi iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Pri WHO ocenjujejo, da je z gonorejo okuženih okoli 78 milijonov ljudi.

Wijeva je pojasnila, da so pri treh primerih iz Japonske, Francije in Španije našli bakterijo, ki je neozdravljiva. Večina okužb je sicer v revnejših državah, kjer pa je sledenje bolezni težje in možnosti za širitev večje. ''Ti primeri so lahko le vrh ledene gore,'' je dejala.

Gonoreja, ki prizadene tako ženske kot moške, je spolno prenosljiva okužba z bakterijo Neisseria gonorrhoea, nezdravljena pa lahko povzroči hude zaplete. Povzroča okužbo spolovil, danke in žrela. Okužba se prenaša z nezaščitenimi vaginalnimi, oralnimi ali analnimi spolnimi odnosi z okuženim spolnim partnerjem. Problematično je, da delež okuženih sploh nima simptomov okužbe, lahko se jih tudi zamenja za okužbo sečil ali nožnice.

Strokovnjake predvsem skrbi okužba grla. Tudi številne druge okužbe grla se namreč zdravi z antibiotiki, bakterija gonoreje pa to izkoristi, da postane odporna in taka se širi naprej. Okužba v ustni votlini sicer običajno ne povzroča težav, o bolezni pišejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Simptomi so boleče ali pekoče uriniranje, pri ženskah gnojen nožnični izcedek, krvavitev. Okužba danke lahko poteka brez simptomov, lahko pa se pojavi izcedek, srbenje okoli zadnjika, bolečina in krvavitev, tako pri moškem kot pri ženski.

''Nezdravljena gonoreja lahko povzroča resne in trajne zdravstvene težave pri moških in ženskah. Pri ženskah lahko nezdravljena gonoreja povzroči dolgotrajno vnetje v trebušni votlini, ki zaradi nastanka brazgotinskega tkiva, lahko povzroči zunajmaternično nosečnost (zarodek se ugnezdi izven maternice, v trebušni votlini), neplodnost ali dolgotrajne bolečine v trebuhu in/ali medenici. Pri moških gonoreja lahko povzroča vnetje prostate, obmodka in mod. Redko povzroča moško neplodnost. Nezdravljena gonoreja se lahko razširi v krvni obtok in v sklepe. Tak zaplet je lahko življenjsko ogrožajoč. Nezdravljena okužba z gonorejo lahko pomeni večje tveganje za okužbo ali prenos virusa HIV,'' so zapisali na NIJZ.

Strokovnjaki priporočajo varno spolno vedenje, predvsem pa uporabo kondomov.