Bi radi na brezplačni zobozdravstveni pregled? Ne pozabite se naročiti!

V mesecu maju bo več kot 500 zobozdravnikov opravljalo brezplačne preglede ustne votline, da bi odkrili morebitne zgodnje maligne spremembe v ustni votlini in ozavestili prebivalstvo o raku ustne votline in žrela. Ta je po pogostosti na šestem mestu v Sloveniji, letno odkrijejo 250 novih bolnikov, kar štiri od petih v zobnih ambulantah.



Prav zato so se zobozdravniki znova odločili, da ponudijo brezplačen pregled ustne votline. "Želimo ozavestiti prebivalce o raku ustne votline v Sloveniji in odkriti zgodnje spremembe v ustih. Pomembno je zgodnje odkrivanje, saj so rezultati pri zdravljenju majhnih tumorjev dobri, odstotek ozdravljenja je visok," je povedala vodja projekta Diana Terlević Dabić. Upajo predvsem, da bodo privabili čim več oseb iz rizičnih skupin.



Kdo lahko zboli za rakom ustne votline?



Raka ustne votline lahko dobi kdorkoli, ljudje z zobmi in brez njih. Vendar pa je rak ustne votline pogostejši pri moških, ki so starejši od 50 let. Vse več študij in raziskav kaže na porast raka ustne votline tudi pri mlajših osebah in pri ženskah. Pojavnost raka ustne votline narašča, so navedli organizatorji. Največ primerov raka ustne votline se povezuje s tobakom in alkoholom.



Dejavniki tveganja:



- Kajenje cigar, cigaret in pipe ter žvečenje tobaka močno pripomorejo k nastanku raka ustne votline.



- Alkohol povečuje tveganje za raka ustne votline. Če pa se tobak in alkohol uživata skupaj, je tveganje še toliko večje.



- Slaba ustna higiena, neurejeno zobovje in kronično draženje zaradi neustreznih protetičnih nadomestkov predstavljajo dodatno tveganje za delovanje kancerogenih dejavnikov.



- Predolgo in prepogosto izpostavljanje sončnim žarkom povečuje tveganje za nastanek raka na ustnicah in koži.



- Novejše študije povezujejo nastanek raka ustnega žrela z okužbo z virusom HPV. Virusi HPV povzročajo raka materničnega vratu in prizadenejo kožo, ki meji na sluznice.





Leta 2014, ko so projekt organizirali prvič, so izvedli okoli 2000 brezplačnih preventivnih pregledov ustne votline, pri katerih je sodelovalo 250 zobozdravnikov. Od pregledanih pacientov je bilo 125 napotenih k specialistu, štirje so bili takoj operirani.

Projekt Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje organizirajo zobozdravniki v okviru Zdravniške zbornice Slovenije v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKCL in Centrom za ustne bolezni in parodontologijo Stomatološke klinike.



Kako do pregleda?



Na brezplačni pregled se je treba vnaprej prijaviti. Seznam izvajalcev je objavljen na spletni strani www.zdravniskazbornica.si.



Na brezplačni pregled ustne votline se prijavite neposredno pri izvajalcu, ki ponuja brezplačne preglede v svoji ordinaciji na določen datum v mesecu maju. Prijave sprejemajo do zapolnitve mest. Število pregledov je omejeno.