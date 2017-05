Bolniki, ki trpijo za fibromialgijo, veljajo za hipohondre in izkoriščevalce bolniškega staleža

Nekatere bolezni so takšne, da bolečine lahko kvečjemu lajšamo, zares odpraviti pa se jih ne da. Ena takih je tudi bolezen, ki jo poznamo pod nenavadnim imenom fibromialgija. Ne samo ljudje, ki trpijo zaradi bolečin, tudi zdravniki jo začenjajo šele dobro razumeti. Pacienti so še do začetka 90. veljali za simulante in hipohondre, saj niti stroka niti okolica nista sprejemali tega stanja.