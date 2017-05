Brezglutenska hrana z več maščobami in manj beljakovinami?

Brezglutensko hrano morajo uživati osebe s celiakijo. (Foto: Thinkstock)

Zamenjava vsakdanje hrane za brezglutensko različico pri zdravih osebah lahko vodi v debelost, je pokazala študija, v kateri so ugotovili, da takšni produkti večkrat vsebujejo več maščob in manj proteinov v primerjavi s produkti, ki jih želijo zamenjati.

Brezglutenska hrana je namenjena oseba s celiakijo, a je popularna tudi med osebami, ki te bolezni nimajo. Na trgu je veliko različnih izdelkov in raziskovalci so ugotovili, da imajo zelo različne hranilne vrednosti v primerjavi z navadnimi produkti, poroča britanski Guardian.

Joaquim Calvo Lerma iz španskega inštituta za sanitarne preiskave je dejal, da so v študiji primerjali 655 navadnih in brezglutenskih produktov v 14 kategorijah - od kruha do piškotov.

Rezultati, ki so jih predstavili na srečanju evropskih pediatričnih gastroenterlogov, so pokazali, da v povprečju breglutenske štručke vsebujejo dvakrat več maščob kot navadne, pa tudi dva do trikrat manj proteinov kot navadni produkti. Tudi brezglutenski piškoti vsebujejo manj beljakovin, a več maščob, imajo pa brezglutenske testenine manj sladkorja, a hkrati tudi manj beljakovin kot običajne testenine.

Calvo Lerma je, kot navaja Guardian, bi torej lahko brezglutenska hrana vodila v debelost, zato je pozval, naj bodo tisti, ki tako hrano morajo uživati, pozorni na oznake o povprečni hranilni vrednosti izdelka, da tako najdejo najustreznejše. Pozval pa je tudi proizvajalce, naj izdelujejo čim bolj zdrave brezglutenske izdelke.

Benjamin Lebwohl iz centra za celiakijo pri univerzi Columbia, ki sicer ni sodeloval pri raziskavi, je komentiral, da ugotovitve potrjujejo prejšnje, da brezglutenska hrana ni najbolj optimalna. Prav zato je opozoril, da če je za bolnike pač nuja, je za zdrave ljudi celo nezdrava.