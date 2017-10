Pred sezono gripe priporočajo cepljenje

Pred nami je sezona gripe, zato se je začelo tudi cepljenje. (Foto: Thinkstock)

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Vsako sezono pri nas zboli do 200 tisoč ljudi.

Pred virusi pa se lahko učinkovito borimo s cepljenjem. Danes so tako na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pri izbranih zdravnikih začeli cepiti proti gripi. Cepljenje je plačljivo in prostovoljno. Še posebej pa ga priporočajo starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, osebam z izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom, nosečnicam in zdravstvenim delavcem.

Cena cepljenja za odrasle je 14 evrov, za otroke do treh let 12 evrov, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa sedem evrov.

Zakaj se je dobro cepiti?

Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo, kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih, so navedli na NIJZ.

Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti – denimo virusne in bakterijske pljučnice – in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.

Na NIJZ zaskrbljeni: Cepi se vse manj ljudi

Na inštitutu še opozarjajo, da je v Sloveniji precepljenost proti gripi med najnižjimi v Evropski uniji. Vsako leto se pri nas cepi manj ljudi – pred desetimi leti se je proti sezonski gripi cepilo 200 tisoč Slovencev, lani le še 70 tisoč.

Prav tako na NIJZ ugotavljajo, da se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let in drugih rizičnih skupinah kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt, dodajajo na inštitutu.