Ne miti, ampak dejstva o cepivih: so strahovi upravičeni in zakaj se širijo?

Obstaja pa res časovna povezava med cepljenjem in avtizmom - prvi znaki avtizma se razvojno začnejo kazati ravno v času, ko običajno otroke cepimo. In to starše privede na misel, da sta dogodka povezana. Kakšna je bila zgodovina strahu, ki ga je povzročila razvpita raziskava, ki je naredila veliko škode cepljenju in zdravju?

V resnici pa nekaterih otrok ni dobro cepiti. Denimo otrok, ki imajo v družini primere epilepsije. Dejstva so preverjali v rubriki 24UR Inšpektor.