Čiste roke prispevajo k obvladovanju okužb

Zdravstveni delavci lahko s pogostim umivanjem in razkuževanjem rok preprečijo marsikatero okužbo. (Foto: iStock)

Kot so pojasnili strokovnjaki na današnji novinarski konferenci pred 6. aprilom, slovenskim dnevom higiene rok, so okužbe, povezane z zdravstvom, bolezni, do katerih pride, ko je bolnik izpostavljen zdravstveni oskrbi v bolnišnici ali med ambulantno oskrbo. Ob neustrezni higieni rok so prav zdravstveni delavci tako najbolj nevaren vir okužb.

Vodja programa za preprečevanje in nadzor okužb v univerzitetnih bolnišnicah v Ženevi Didier Pittet je konec 90. let prejšnjega stoletja razvil multimodalno strategijo higiene rok z imenom Ženevski model higiene rok, ki zajema razkuževanje rok z alkoholnim razkužilom. Kot je povedal Pittet, strategiji sledi 178 držav, med katerimi je tudi Slovenija.

Bistvo modela je po njegovih besedah v tem, da je alkoholno razkužilo dostopno kot nadomestek mila, da je osebje ustrezno usposobljeno in spodbujeno k higieni rok, da se stopnje izvajanja higiene redno merijo ter da vodstva zdravstvenih ustanov podpirajo promocijo uporabe alkoholnih razkužil. Po uvedbi tega modela bolnišnice dosegajo tudi do 50-odstotno znižanje števila okužb, povezanih z zdravstveno dejavnostjo, je še povedal Pittet.

Pri higieni rok so slovenske bolnišnice prešle z umivanja na razkuževanje z alkoholnimi razkužili že pred več kot 15 leti, je poudarila predsednica Nacionalne komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb Viktorija Tomič. "Razmere na področju pojavljanja bolnišničnih okužb se postopno izboljšujejo, kar pa ne pomeni, da jih ni možno še izboljšati," je dejala. Po podatkih ministrstva za zdravje je v letu 2015 osebje na intenzivnih oddelkih slovenskih bolnišnic poskrbelo za ustrezno higieno rok v 72 odstotkih vseh primerov, na ostalih oddelkih je bil ta delež 75-odstoten.

Pomočnica glavne medicinske sestre UKC Ljubljana Mojca Tomažič je med ukrepi za izboljšanje higiene rok v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana navedla promocijo načina umivanja in razkuževanja rok, približanje alkoholnih razkužil bolniškim posteljam in v drugih bolnišničnih prostorih, motivacija zaposlenih in delavnice.

Prednosti razkuževanja pred umivanjem so, da se s kože odstrani od 100 do 1000-krat več bakterij kot pri umivanju z milom, razkuževanje pa je koži prijaznejše in hitrejše, saj za učinkovito umivanje rok potrebujemo eno in pol do dve minuti, medtem ko za razkuževanje rok zadošča 15 do 30 sekund. Poleg tega pa razkuževanje bakterije uniči, umivanje pa jih le mehansko odstrani.